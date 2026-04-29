Día del Perro Guía: estas son las razas más usadas como apoyo a personas con discapacidad visual

Es probable que en la calle hayas visto a una persona acompañada de un perro guía. Estos animales son fundamentales para quienes viven con discapacidad visual, ya que les brindan seguridad, movilidad e independencia en su día a día.

Como parte del marco del Día Internacional del Perro Guía, que se celebra el último miércoles de abril, te contamos cuáles son las razas más comunes que cumplen esta importante labor y por qué son elegidas.

¿Qué es un perro guía?

Los perros guía son animales de asistencia entrenados para apoyar principalmente a personas con discapacidad visual. Su labor no solo facilita el desplazamiento, también mejora la calidad de vida al ofrecer mayor autonomía y confianza.

En México, su acceso está respaldado por la ley. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ningún establecimiento puede negar el servicio o acceso a una persona por estar acompañada de un perro de asistencia.

¿Cuáles son las razas de perros guía más comunes?

Aunque en México no hay una raza obligatoria para ser perro guía, sí existen algunas que destacan por sus características físicas, temperamento y facilidad de entrenamiento.

Pastor Alemán

Reconocidos por su lealtad y disciplina. Su gran capacidad de aprendizaje y su olfato desarrollado también los hacen ideales para tareas de asistencia, búsqueda y rescate.

Razas más comunes de perro guía y por qué Foto: Canva

Golden Retriever

Amorosos, sociables y muy inteligentes. Tienen un temperamento equilibrado que los hace confiables en entornos urbanos y con diferentes estímulos.

Razas más comunes de perro guía y por qué Foto: Canva

Labrador Retriever

Es la raza más utilizada. Su carácter amigable, inteligencia y docilidad lo convierten en el candidato ideal. Además, su tamaño y resistencia le permiten desempeñar tareas exigentes con facilidad.

Razas más comunes de perro guía y por qué Foto: Canva

Caniche Gigante (Poodle estándar)

Destacan por su inteligencia y energía. Una de sus mayores ventajas es su pelaje hipoalergénico, lo que los convierte en una opción para personas con alergias.

Razas más comunes de perro guía y por qué Foto: Canva

¿Dónde conseguir un perro guía México?

Una de las principales instituciones en el país es la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos I.A.P., ubicada en la Ciudad de México.

En este lugar se entrenan perros de asistencia y se brinda apoyo a personas que buscan mejorar su calidad de vida a través de estos animales. A través de su sitio oficial puedes consultar requisitos, procesos y más información.

Los perros guía no solo cumplen una función práctica, también crean un vínculo profundo con las personas a las que acompañan. Su presencia representa confianza, libertad y una mejor calidad de vida.

En fechas como el Día Internacional del Perro Guía, vale la pena reconocer su labor y reflexionar sobre la importancia de garantizar espacios inclusivos para quienes dependen de ellos.