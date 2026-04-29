Día Internacional del Perro Guía: Requisitos para solicitar uno en México

Los perros guía son fundamentales, ya que se desempeñan como animales de asistencia para personas con discapacidad visual, brindándoles independencia, seguridad y compañía en su vida diaria.

En el marco del Día Internacional del Perro Guía, que se celebra el último miércoles de abril, es importante generar conciencia sobre su labor y el impacto que tienen en la vida de quienes los necesitan.

¿Cuál es el origen del Día del Perro?

La conmemoración de este día fue impulsada por organizaciones como la Fundación ONCE del Perro Guía y se estableció en 1989 por la International Guide Dog Federation (IGDF).

El objetivo es reconocer la invaluable labor de los perros guía, así como visibilizar la seguridad, autonomía y calidad de vida que brindan a las personas con discapacidad visual.

¿Cuál fue el primer perro guía?

Aunque el entrenamiento de perros guía comenzó años antes, por ejemplo, en 1916 ya existía una escuela en Oldenburg, Alemania, impulsada por el Dr. Gerhard Stalling para apoyar a veteranos, fue en 1928 cuando un perro cambió la historia.

Buddy, un pastor alemán entrenado por Dorothy Eustis en Estados Unidos, es considerado el primer perro guía moderno. Su historia marcó el inicio del uso formal de estos animales como apoyo para personas con discapacidad visual.

Requisitos para solicitar un perro guía Foto: Cuartoscuro.com

¿Quién puede solicitar un perro guía?

En México, una de las instituciones que brinda este apoyo es la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos I.A.P., dedicada a entrenar y asignar perros guía a personas con discapacidad visual o baja visión.

De acuerdo con su página oficial, algunos de los requisitos son:

Tener entre 18 y 55 años. Trabajar o estudiar (comprobable). En caso de amas de casa, jubilados o pensionados, presentar referencias que acrediten la necesidad de desplazarse diariamente. Contar con ingresos para cubrir las necesidades básicas del perro. Haber tomado un curso de orientación y movilidad o usar bastón blanco. Tener buen estado de salud. Contar con rehabilitación en actividades de la vida diaria. Disponibilidad para permanecer aproximadamente 4 semanas en la escuela (en CDMX) para capacitación. Contar con el apoyo de las personas con las que vive. Cada caso se evalúa de manera individual.

https://www.perrosguia.org.mx/

Además, los interesados deben contactar directamente a la institución y redactar una carta de motivos. Los detalles específicos se pueden consultar en su sitio oficial.

Requisitos para solicitar un perro guía Foto: Cuartoscuro.com

Un perro guía no solo es un apoyo: es un compañero que brinda confianza, autonomía y calidad de vida. Cuidarlos, respetarlos y entender su labor es responsabilidad de todos.