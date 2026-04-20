Los Fugglers se han convertido en uno de los juguetes más comentados en redes sociales y tiendas. Su apariencia extraña, entre divertida y perturbadora, ha llamado la atención tanto de niños como de adultos, generando una pregunta clave: ¿qué son los Fugglers y por qué están tan de moda?

Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber: qué son, cuánto cuestan, dónde comprarlos en México y si realmente son adecuados para todas las edades.

¿Qué son los Fugglers?

Los Fugglers son peluches coleccionables con un diseño poco convencional. Su nombre viene de la combinación de “funny” (gracioso) y “ugly” (feo), y justo eso los define: son criaturas raras, caóticas y con mucha personalidad.

Se distinguen por tener dientes similares a los humanos, ojos extraños, de botón o con mirada “perdida”, y expresiones que parecen traviesas o incluso inquietantes. Cada uno es diferente y cuenta con detalles únicos que lo vuelven especial, como etiquetas o certificados de adopción.

¿Qué son los Fugglers? Precio, dónde comprarlos y si son para niños Instagram @fugglers

De broma a fenómeno viral

El origen de los Fugglers es bastante curioso. Todo comenzó cuando su creadora, la diseñadora británica Mrs. McGettrick, decidió hacer un peluche con dientes falsos solo por diversión, de acuerdo con medios especializados en juguetes.

Lo que empezó como una broma terminó volviéndose viral. La gente comenzó a interesarse por estos muñecos “raros”, lo que llevó a su producción masiva y a que hoy existan múltiples versiones, colecciones y colaboraciones con franquicias conocidas.

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¿Por qué los Fugglers son tan populares?

Parte del éxito de los Fugglers está en que rompen con la idea tradicional de los peluches “bonitos”. Aquí no hay ositos tiernos ni diseños clásicos, sino personajes con un estilo irreverente que conecta con quienes buscan algo diferente.

Además, su estética los ha convertido en objetos coleccionables. Hay modelos más raros que otros, versiones especiales e incluso personas que crean sus propios Fugglers personalizados.

También han dado el salto a otros productos, como ropa, apps de juegos y accesorios, lo que ha reforzado su presencia como tendencia.

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¿Los Fugglers son para niños o adultos?

Aunque los Fugglers son peluches, no están pensados solo para niños pequeños. En realidad, su diseño los hace atractivos para distintas edades.

Niños más grandes, adolescentes e incluso adultos los ven como objetos divertidos o de colección. Sin embargo, para niñas y niños muy pequeños, su apariencia puede resultar extraña o poco atractiva, dependiendo de cada caso.

En general, se consideran un juguete apto para todas las edades, pero la decisión final depende tanto del papá y la mamá, como de la sensibilidad de cada niño.

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¿Son malos los Fugglers? Esto es lo que debes saber

Una de las búsquedas más comunes es si los Fugglers son malos o pueden afectar a los niños. La respuesta corta es: no. No hay evidencia de que estos peluches representen un riesgo. Sin embargo, su diseño fuera de lo común puede generar opiniones divididas.

Algunos padres consideran que su apariencia, con dientes realistas o expresiones extrañas, puede resultar inquietante, mientras que otros lo ven simplemente como un juguete creativo y diferente.

Como con cualquier producto, lo más importante es observar cómo reacciona cada niño y elegir lo que mejor se adapte a su personalidad.

¿Cuánto cuestan los Fugglers en México?

El precio de los Fugglers puede variar dependiendo del tamaño, modelo y edición. En México, generalmente cuestan entre $200 y $600 pesos, aunque algunas versiones especiales o coleccionables pueden ser más caras.

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¿Dónde comprar Fugglers en México?

Si estás buscando Fugglers en México, puedes encontrarlos fácilmente tanto en tiendas físicas como en línea. Algunas de las opciones más comunes incluyen tiendas departamentales, de servicio y especializadas en juguetes como Liverpool, Walmart, Soriana, Juguetron, incluso Coppel.

En plataformas en línea suele haber más variedad, incluyendo modelos difíciles de encontrar en tienda.

Los Fugglers no son para todos, y justo ahí está su encanto. Mientras algunos los encuentran extraños, otros los ven como una forma divertida de salirse de lo tradicional.

Lo cierto es que estos peluches han logrado algo poco común: convertirse en tendencia global siendo completamente distintos.