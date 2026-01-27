Bajar el switch de la casa al salir de vacaciones es una decisión que muchas personas toman casi de forma automática. La lógica parece sencilla: si no hay nadie en casa, no hay razón para que la electricidad siga encendida.

Sin embargo, en los hogares actuales, esta práctica puede generar más riesgos que ahorro de energía, especialmente en términos de seguridad del hogar, funcionamiento de electrodomésticos y control del consumo eléctrico.

Lo que antes era una acción doméstica simple, hoy tiene implicaciones técnicas que no siempre se consideran. Entenderlas es clave para tomar una mejor decisión antes de salir de casa por varios días.

¿Qué pasa si bajas el switch de la casa cuando te vas de vacaciones? Foto: Canva

Por qué bajar el switch ya no es una decisión tan simple

Hace algunas décadas, los hogares tenían pocos aparatos eléctricos: focos, refrigerador, quizá una televisión. Apagar todo el suministro no implicaba mayores consecuencias.

Hoy, la realidad es distinta. Muchas viviendas dependen de:

Conexión a internet

Cámaras de vigilancia

Alarmas

Sensores de movimiento

Timbres inteligentes

Enchufes y focos conectados

Todos estos sistemas requieren electricidad constante. Al cortar la luz de la casa, no solo se apagan aparatos, también se pierde la capacidad de monitorear lo que ocurre dentro y fuera del hogar.

Desde el punto de vista de la seguridad del hogar, esto representa un cambio importante.

Impacto directo en la seguridad de la vivienda

Uno de los principales riesgos de bajar el switch en vacaciones es la desconexión total de los sistemas de seguridad.

Cámaras, alarmas y sensores dejan de funcionar en el momento en que se corta el suministro eléctrico. En consecuencia:

No hay grabaciones

No hay alertas al celular

No hay monitoreo remoto

Esto significa que, ante una intrusión, el propietario no tiene forma de enterarse en tiempo real ni de revisar qué ocurrió después. Para muchos especialistas en seguridad residencial, dejar una casa completamente sin electricidad puede hacerla más vulnerable, justo cuando permanece deshabitada.

Además, una vivienda sin consumo eléctrico constante puede ser más fácil de identificar desde el exterior, sobre todo durante ausencias prolongadas.

El ahorro de energía: menor de lo que parece

El principal argumento para apagar la luz de la casa en vacaciones es el ahorro económico. Sin embargo, ese ahorro suele ser menor de lo que muchos imaginan.

La mayoría de los electrodomésticos modernos están diseñados para consumir muy poca energía en modo de espera. El llamado “consumo fantasma” existe, pero representa una fracción pequeña del recibo total.

En muchos casos, el gasto más significativo proviene de:

Cargadores conectados sin uso

Televisores en standby

Consolas de videojuegos

Estos dispositivos pueden desconectarse de forma individual sin necesidad de cortar la luz de toda la casa.

Qué pasa con los electrodomésticos al cortar la electricidad

El refrigerador es el ejemplo más claro de cómo una decisión pensada para ahorrar puede tener el efecto contrario.

Fabricantes y aseguradoras especializadas, como FIATC, han advertido que apagar y encender el refrigerador de forma frecuente:

Reduce su vida útil

Exige mayor esfuerzo al compresor

Incrementa el consumo al reiniciar

Cuando se restablece la electricidad, el refrigerador debe trabajar más para volver a enfriar todo su interior, lo que puede generar un pico de consumo eléctrico.

A largo plazo, este desgaste puede traducirse en reparaciones costosas o en la necesidad de reemplazar el equipo antes de tiempo.

El consumo eléctrico y la CFE: un punto poco conocido

Otro aspecto poco discutido es cómo se interpreta el consumo eléctrico de la casa por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Un hogar que registra consumo cero durante periodos prolongados puede generar patrones atípicos. Aunque no es una consecuencia automática, en algunos casos esto puede detonar revisiones para descartar irregularidades en el servicio.

No se trata de una sanción directa, pero sí de un escenario que muchos usuarios desconocen al momento de bajar el switch de la casa.

Alternativas más seguras al apagado total

Especialistas en eficiencia energética coinciden en que existen opciones más equilibradas que permiten ahorrar sin comprometer la seguridad.

Una de las más recomendadas es el uso de regletas con interruptor, que permiten desconectar varios aparatos al mismo tiempo sin afectar toda la instalación eléctrica.

También existen:

Temporizadores para luces

Enchufes inteligentes controlados desde el celular

Sistemas que simulan presencia en horarios específicos

Estas herramientas ayudan a reducir el consumo eléctrico en vacaciones sin dejar la casa completamente a oscuras y sin vigilancia.

Cuándo sí podría justificarse bajar el switch

Existen casos muy específicos en los que apagar la luz de la casa podría ser razonable, por ejemplo:

Viviendas sin refrigerador

Casas sin sistemas de seguridad

Ausencias muy cortas

Aun así, los especialistas recomiendan evaluar cada situación de forma individual y considerar alternativas antes de cortar el suministro por completo.