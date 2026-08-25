¿Qué hacer en Tequisquiapan? Un viaje para el último fin de semana de vacaciones

El último fin de semana de vacaciones suele venir acompañado de un dilema: ¿nos quedamos en casa lamentando que el descanso termine o salimos a experimentar la libertad? Si elegiste la segunda opción, te contamos qué hacer en Tequisquiapan.

Este Pueblo Mágico combina el clima perfecto, calles empedradas y una de las tradiciones gastronómicas y enológicas más fascinantes del país.

Ubicado en el corazón del estado de Querétaro, Tequisquiapan o "Tequis", como le dicen cariñosamente los viajeros frecuentes, es el refugio ideal para desconectarse del ajetreo urbano de la CDMX y el Bajío.

Ya sea que busques brindar con un buen vino espumoso, sumergirte en aguas termales refrescantes o sobrevolar el semidesierto al amanecer, el catálogo de experiencias te hará olvidar la rutina en tus vacaciones.

Paseo en globo aerostático Canva

¿Qué hacer en Tequisquiapan en vacaciones?

Centro Histórico

El corazón de Tequis es su centro histórico, rodeado de portales arbolados, cafeterías y restaurantes con terrazas, la Plaza Miguel Hidalgo invita a caminar sin prisa. Frente a ella se levanta la Parroquia de Santa María de la Asunción, una joya arquitectónica de color rosado claro edificada en el siglo XIX.

Y aprovecha para tomarte una foto junto a las icónicas letras coloridas del Pueblo Mágico, mientras te compras un café o helado artesanal.

Paseo en globo aerostático

Si deseas una experiencia épica para cerrar las vacaciones por todo lo alto, madrugar valdrá la pena para contemplar el amanecer desde las alturas en un vuelo en globo aerostático.

Podrás ver los campos de viñedos, la arquitectura colonial del pueblo y Peña de Bernal dibujándose en el horizonte. La mayoría de los paquetes incluyen un brindis con vino espumoso al aterrizar y desayuno tipo buffet.

Ruta del Queso y el Vino Canva

La Ruta del Queso y el Vino

Estar en Tequisquiapan y no probar los elixires locales es prácticamente un pecado viajero. La región es famosa por sus viñedos de clima semiárido y sus queserías de tradición europea.

Puedes visitar cavas icónicas como Cava Bocanegra o viñedos cercanos como La Redonda. En ellos realizarás recorridos guiados por las bodegas, aprenderás sobre los procesos de fermentación y disfrutarás de catas maridadas con quesos madurados de vaca, oveja y cabra.

Minas de Ópalo

En las afueras de Tequisquiapan, en la comunidad de La Trinidad, se encuentran depósitos mineros a cielo abierto. En las Minas de Ópalo El Pilón, los guías te enseñarán el trabajo de extracción de esta gema multicolor.

Lo más divertido es que te prestarán martillo y cincel para picar la roca en la cantera y cualquier fragmento de ópalo que logres encontrar te lo llevas como recuerdo.

Parque La Pila Facebook Tequisquiapan

Parque La Pila

Para una tarde relajada en familia o en pareja, el Parque La Pila es un oasis verde en medio del pueblo. Este espacio histórico alberga frondosos ahuehuetes y antiguos canales que formaban parte del sistema de riego colonial.

Es un sitio perfecto para hacer un picnic, dar un paseo a pie o rentar una bicicleta. Además, a sus alrededores se ubican balnearios de aguas termales donde podrás darte un chapuzón antes de que terminen las vacaciones.

Extra: ¿Qué encuentras de comer en Tequisquiapan?

La recomendación es buscar los restaurantes de cocina queretana en los portales del centro. Pide una auténtica barbacoa de borrego o chivo al estilo hidalguense-queretano, servida con su respectivo consomé con garbanzos y tortillas de maíz criollo.

Las gorditas de maíz quebrado rellenas de chicharrón prensado o migajas son una parada obligatoria en los puestos locales.

Si prefieres una propuesta contemporánea, los restaurantes de los hoteles boutique y los viñedos ofrecen menús de varios tiempos con ingredientes de huertos orgánicos de la zona.

Acompaña todo con un vino rosado o blanco espumoso bien frío para hacer frente al sol del mediodía.

Regresar a la cotidianidad laboral o escolar es mucho más fácil cuando el fin de semana estuvo lleno de buenos recuerdos en Tequisquiapan. ¡Será la mejor despedida vacacional!