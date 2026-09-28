¿Qué hacer en Belice? Un paraíso a 'un paso' de Chetumal

Desde la primaria nos enseñan que México limita al sur con Guatemala y Belice; sin embargo, poco sabemos sobre estos países y su enorme oferta turística, una excelente opción si estás de paso por Quintana Roo. Descubre qué hacer en Belice y otros datos sobre este país.

La cercanía entre México y Belice causa confusión sobre su relación con nuestro país, por lo que vale la pena aclarar que se trata de un país independiente y nunca ha formado parte oficial del territorio mexicano.

Aunque durante el siglo XIX nuestro país tuvo un tema territorial con la entonces Honduras Británica, en 1893 firmó un tratado que estableció los límites de esta colonia de Reino Unido. Pero, pese a no ser un estado mexicano, la relación es estrecha.

Además del aspecto comercial, en los últimos años Belice ha buscado posicionarse como un destino turístico atractivo para los mexicanos. Pero, ¿qué hay en Belice? Sus bellezas naturales son su carta principal, mas no la única razón para visitarlo.

Belice es uno de los países con los que México limita al sur Canva

Actividades que puedes hacer en Belice

Pese a su tamaño, Belice tiene una gran cantidad de opciones para realizar durante tu visita. Su atractivo principal son sus bellezas naturales y las actividades disponibles en ellas, desde recorridos por la selva hasta buceo, esnórquel y exploración de cuevas.

Básicamente, este país reúne playas, sitios arqueológicos, cuevas y selvas tropicales en un mismo sitio, sin necesidad de recorrer grandes distancias para ir de uno a otro. Aquí te compartimos sus principales atractivos turísticos.

Arrecife de la Barrera de Belice

Uno de los principales atractivos es el Sistema de Reservas de la Barrera del Arrecife de Belice, formado por siete áreas protegidas con arrecifes, atolones, cayos, manglares, lagunas y otros ecosistemas, el cual fue inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 1996.

Este sistema se extiende por casi 300 kilómetros, frente a la costa del país, y sus aguas albergan más de 500 especies de peces y numerosas especies de coral. Por esa razón, el esnórquel, buceo y recorridos en barco son tan atractivos.

Este sistema de arrecifes alberga más de 500 especies de peces y numerosas especies de coral Canva

Gran agujero azul

El Great blue hole es una de las imágenes más difundidas de Belice. Se trata de un enorme sumidero marino ubicado a alrededor de 80 kilómetros de la costa continental y de la Ciudad de Belice, en el centro del atolón del arrecife Lighthouse.

Este lugar es perfecto para bucear. Su formación está relacionada con un antiguo sistema de cuevas, por lo que al entrar a sus profundidades puedes encontrar estructuras geológicas, además de fauna marina.

Otra opción si no eres afín a los deportes acuáticos, es observar el “Gran agujero azul” desde las alturas en un vuelo panorámico.

El gran agujero azul es la imagen más conocida de Belice Canva

Cayo Corker

Bajo el lema “Go slow o ve lento”, esta pequeña isla coralina ubicada en el mar Caribe, nos invita a relajarnos y disfrutar de la naturaleza.

Las actividades principales de este lugar, ubicado al norte de Belice, son el snorkel, buceo y el windsurfing, además de tours para ver manatíes en lugares tan increíbles como el santuario de vida silvestre Swallow Caye y expediciones de pesca.

Además, en Cayo Corker encontrarás restaurantes con comida típica de Belice, como el tradicional arroz con frijoles e incluso langosta, un crustáceo abundante en la región.

Cayo Ambergris

En contraste con el Cayo Corker, esta es la isla más grande de Belice. San Pedro es su principal población y una hermosa ciudad del extremo sur de la isla. Como dato curioso, sirvió como inspiración para la canción “La Isla Bonita” de Madonna.

El lugar es reconocido por sus lujosos resorts y sus paseos en carros de golf. Durante el día, puedes disfrutar actividades como buceo, kayak y snorkelling; de noche, no pierdas la oportunidad de cenar en sus restaurantes o salir de fiesta con la vibra caribeña.

Además, esta isla está cerca de la reserva marina de Hol Chan y Shark Ray Alley, lo que te permite conocer más de cerca la vida marina de la región.

San Pedro sirvió como inspiración para la canción “La Isla Bonita” de Madonna. Cortesía Travel Belize

Xunantunich

Este yacimiento arqueológico ubicado al oeste de la ciudad de Belice, cerca de la frontera con Guatemala, permite conocer más sobre la herencia maya de este país. El conjunto cuenta con seis plazas y más de 25 templos y palacios.

Su estructura más conocida es El Castillo, una gran pirámide que se eleva unos 40 metros sobre la plaza y conserva elementos escultóricos relacionados con la cosmovisión maya.

Ciudad de Belice

Esta ciudad es la localidad más poblada y el principal puerto de Belice, además del punto de conexión con el país y el extranjero, pues aquí se encuentra el aeropuerto principal. Sin embargo, también tiene atractivos turísticos.

La Ciudad de Belice destaca por su arquitectura colonial, espacios históricos y museos. Por ejemplo, el Museo de Belice, ubicado en una antigua prisión colonial, permite conocer la historia del país y piezas de la civilización maya.

Si visitas este destino, no puedes dejar de visitar la Catedral de San Juan, la iglesia anglicana más antigua de Centroamérica, además de su mercado de artesanías para llevar los mejores souvenirs, hechos a mano.

La Ciudad de Belice tiene diferentes atractivos turísticos, incluyendo su mercado de artesanías Cortesía Travel Belize

Belice, el único país de Centroamérica que habla inglés

Un dato que sorprende a muchos, tomando en cuenta su ubicación, es el hecho de que el inglés es el idioma oficial de Belice. Si bien, se usan diferentes lenguas, en las escuelas y documentos oficiales predomina el inglés y la razón es la historia colonial de este país.

Al igual que gran parte de América, antes de la llegada europea Belice estaba habitada por indígenas, más específicamente, por pueblos mayas. De hecho, existen evidencias arqueológicas de asentamientos mayas desde alrededor de 1500 a.C.

Con el “descubrimiento de América”, se establecieron en este lugar asentamientos ingleses, por lo que se convirtió en Honduras Británica. Fue en 1862 cuando se convirtió en colonia de la Corona británica, lo cual se mantuvo hasta 1981.

Belice fue uno de los últimos países del continente en conseguir su independencia, la cual llegó el 21 de septiembre de 1981. Esto permite entender por qué el idioma oficial es el inglés.

Sin embargo, esto no es un impedimento para los turistas mexicanos, pues una gran parte de la población habla español. Asimismo, no debemos dejar de lado lenguas como el kriol, la garífuna y otros que dan prueba de su diversidad cultural.

Una de las grandes ventajas de Belice es su cercanía con México, por lo que puedes llegar por tierra, aire o mar. Lo mejor, es que únicamente necesitas tu pasaporte vigente si tu viaje será por un periodo menor a 30 días.

Aunque Quintana Roo y Yucatán tienen grandes atractivos, Belice esconde bellezas naturales únicas, hermosas playas y una gran herencia maya que vale la pena conocer, sin tener que desplazarnos demasiado. Ahora que sabes qué hacer en Belice, anótalo en tu lista de próximos destinos.