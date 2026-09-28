Día Mundial del Turismo: Despegar identifica 5 cambios que redefinen el turismo en América Latina

Viajar es mucho más que moverse de un lugar a otro. Cada viaje activa una cadena que conecta aerolíneas, hoteles, restaurantes, operadores, comercios y comunidades. En América Latina, esta actividad aportó US$372.000 millones a la economía regional durante 2025, equivalente al 7,6 % del total, según el World Travel & Tourism Council (WTTC).

En el Día Mundial del Turismo, Despegar, la travel tech líder en América Latina, identifica cinco cambios que están redefiniendo la industria en América Latina y la forma en la que se viaja.

"Viajar mueve personas, pero el turismo mueve países: mueve empleo, inversión, negocios y oportunidades en cada lugar que toca. América Latina tiene una oportunidad enorme de hacer crecer ese impacto, y desde Despegar trabajamos para desarrollar la tecnología que conecta todo lo que hace posible un viaje y permite que ese crecimiento alcance a cada vez más actores de la industria", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar México.

1. Más que atraer viajeros: capturar más valor de cada viaje

El turismo no solo crece por la cantidad de viajeros, sino por el valor que genera cada viaje. Según el WTTC, el sector crece en América Latina a un ritmo superior al promedio global —5,2 % frente a 3,3 %— y podría generar US$206.000 millones adicionales y 6 millones de empleos durante la próxima década.

2. La inteligencia artificial se convierte en una nueva puerta de entrada al viaje

Hoy, la IA está transformando la búsqueda tradicional en una conversación capaz de entender preferencias y acompañar decisiones.

Despegar viene incorporando esta evolución desde hace dos años a través de SOFIA, su asistente de IA generativa, que actualmente mantiene alrededor de 3 millones de conversaciones mensuales, utilizada por el 45 % de los viajeros, y con una capacidad comercial equivalente a la de más de 400 sucursales físicas en toda la región.

3. De recomendar un viaje a poder concretarlo

El próximo salto de la IA es pasar de la asistencia a la acción. Despegar ya explora este modelo en Brasil, donde concretó sus primeras ventas 100 % agénticas, como parte de una estrategia para extender progresivamente estas capacidades a LATAM.

4. El destino ya no se elige solamente por dónde ir, sino por qué hacer

Recitales, festivales, partidos y experiencias culturales ganan peso como detonadores de viaje. Los grandes eventos pueden transformar una fecha puntual en un motivo para viajar, generando búsquedas y reservas que inicialmente no estaban planeadas.

5. La tecnología empieza a conectar una industria que todavía está fragmentada

El desafío va más allá de digitalizar el turismo y apunta a conectar mejor a todos sus actores. Despegar trabaja en una capa tecnológica que integra oferta y demanda, combinando escala, tecnología y conocimiento local para ampliar las opciones de los viajeros, generar nuevas oportunidades, y conectar todos los viajes de manera impecable.

La apuesta es que la escala tecnológica no sea un fin en sí mismo, sino una forma de eficientar la colaboración entre los distintos actores del turismo. Porque cuanto mejor conectada esté la industria, más capacidad tendrá para crecer, innovar y capturar el valor que genera cada viaje.