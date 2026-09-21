¿Qué flores amarillas regalar este 21 de septiembre? Conoce su significado

Las flores amarillas se han convertido en uno de los regalos más populares del 21 de septiembre. No importa si son para la pareja, una amistad o algún familiar: este detalle sirve para recordarle a alguien lo importante que es y desearle alegría, esperanza o una nueva etapa llena de cosas buenas.

Aunque todas comparten el mismo color, no significan exactamente lo mismo. Un girasol puede expresar admiración; una rosa amarilla, gratitud, y un tulipán, ilusión. Por eso, conocer un poco sobre cada flor ayuda a elegir un ramo que realmente conecte con la persona que lo recibirá.

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¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

Esta tradición está relacionada con Floricienta, la serie argentina creada por Cris Morena que se transmitió entre 2004 y 2005. En la historia, Florencia Fazzarino soñaba con que la persona que amaba le llevara flores amarillas.

La canción “Flores amarillas” hizo que ese momento quedara en la memoria de quienes vieron la serie. Con los años, nuevas generaciones conocieron la referencia gracias a TikTok, Instagram y otras redes sociales, donde cada septiembre aparecen videos, fotografías y dedicatorias sobre esta fecha.

El día también coincide con la llegada de la primavera en países del hemisferio sur, como Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay. Debido a ello, el amarillo se relaciona con el sol, la naturaleza, los cambios y el inicio de algo nuevo.

¿Qué flores amarillas puedes regalar el 21 de septiembre?

La mejor flor será aquella que combine con la personalidad de quien recibirá el regalo y con lo que deseas decirle. Estas son algunas opciones y su significado.

Girasoles

Por su tamaño y color intenso, los girasoles son difíciles de ignorar. Su apariencia recuerda al sol y transmite energía, entusiasmo y alegría.

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Son una buena elección cuando quieres demostrarle admiración a una persona o reconocer la forma en que te hace sentir. Puedes regalarlos a tu pareja, pero también a una amistad cercana o a un familiar que siempre está presente cuando lo necesitas.

Rosas amarillas

Las rosas no siempre hablan de pasión. Mientras las rojas suelen relacionarse con el amor romántico, las amarillas expresan cariño, amistad, cercanía y agradecimiento.

Esta opción funciona especialmente bien para una persona que te ha acompañado en momentos buenos y malos. También puede ser un detalle para un compañero de trabajo, una hermana, tu mamá o alguien a quien quieres demostrarle afecto sin que el mensaje necesariamente sea romántico.

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Tulipanes amarillos

Los tulipanes tienen una apariencia sencilla y elegante. En color amarillo se relacionan con la esperanza, la alegría y la ilusión ante lo que está por venir.

Son ideales para una persona que comienza un trabajo, cambia de casa, inicia un proyecto o atraviesa una etapa distinta. También pueden regalarse a la pareja si se busca un ramo romántico, pero menos tradicional que las rosas.

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Gerberas amarillas

Las gerberas llaman la atención por sus pétalos grandes y su forma. Suelen representar entusiasmo, optimismo y felicidad, por lo que son una alternativa adecuada para celebraciones.

Puedes elegirlas para un cumpleaños, un logro profesional o simplemente para alegrarle el día a alguien. Debido a su estilo juvenil y colorido, también son perfectas para regalar entre amigos.

Las gerberas

Margaritas amarillas

No todos los regalos tienen que ser grandes o costosos para ser especiales. Las margaritas amarillas representan cariño sincero, sencillez y buenos deseos.

Un ramo pequeño puede servir para sorprender a un familiar o una amistad sin necesidad de esperar una celebración. También es una alternativa si quieres participar en la tradición del 21 de septiembre con un detalle espontáneo.

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Lirios amarillos

Los lirios amarillos se asocian con la gratitud, la prosperidad y los buenos augurios. Debido a su aspecto elegante, pueden utilizarse en arreglos para ocasiones un poco más formales.

Son una buena elección para alguien que recibió un ascenso, terminó una etapa académica o está por enfrentarse a un cambio importante.

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Crisantemos amarillos

Otra posibilidad son los crisantemos, flores que pueden representar felicidad, longevidad y buenos deseos. Sus numerosos pétalos hacen que los arreglos luzcan abundantes y llenos de color.

Pueden regalarse a familiares, amistades o personas mayores a quienes se desea reconocer con un detalle.