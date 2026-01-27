¿Qué es un nutriólogo y a qué se dedican estos profesionales de la salud?

El Día del Nutriólogo se conmemora en México cada 27 de enero desde 1975, como un homenaje a quienes se dedican a cuidar y mejorar la alimentación de la población. Esta fecha también recuerda la fundación de la Asociación Mexicana de Nutriología A.C. (AMENAC), y busca visibilizar el valor de una profesión que muchas veces se asocia únicamente con bajar de peso, cuando en realidad su alcance va mucho más allá.

Lejos de limitarse a dar dietas o contar calorías, las y los nutriólogos cumplen una función esencial al ofrecer herramientas prácticas para alcanzar un estado nutricional adecuado. Gracias a su guía, muchas personas pueden evitar tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad, dos problemas que afectan a millones en nuestro país.

Freepik

¿Qué es un nutriólogo y a qué se dedica?

En distintas etapas de la vida, la alimentación juega un rol fundamental. Por eso, contar con la orientación de profesionales en nutrición puede marcar una gran diferencia, ya sea durante la infancia, adolescencia, embarazo, edad adulta o vejez.

Su trabajo se basa en diseñar planes alimenticios personalizados, según las características físicas, médicas y emocionales de cada paciente.

Freepik

Además, las personas con enfermedades crónicas o condiciones específicas de salud también se benefician de su atención. Casos como triglicéridos altos, colesterol elevado, ácido úrico, VIH/SIDA, cáncer, lupus o enfermedades reumatológicas requieren una alimentación adaptada a sus necesidades, y ahí es donde la experiencia del nutriólogo resulta vital.

¿Dónde puede trabajar un nutriólogo y por qué su labor es importante?

Muchos nutriólogos trabajan en hospitales y clínicas, pero su campo no se limita a la atención médica directa. También participan en la gestión de comedores industriales, la nutrición deportiva, la alimentación comunitaria, el diseño de políticas públicas relacionadas con salud alimentaria, así como en áreas de docencia e investigación.

Freepik

El trabajo de los nutriólogos también incluye educar a la población para adoptar mejores hábitos alimenticios, algo esencial en un país con altos índices de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.

Promover una dieta equilibrada, tal como lo realizan los nutriólogos, no solo mejora el bienestar físico, también reduce riesgos graves para la salud. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado que mantener una buena nutrición es clave para prevenir múltiples enfermedades.

Freepik

"El consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de nutrientes críticos (sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans) se ha asociado con un mayor riesgo de factores de riesgo relacionados con la dieta y enfermedades no transmisibles asociadas, así como desnutrición, retraso de crecimiento y enfermedades por deficiencia."

Al evitar productos con exceso de esos nutrientes, se disminuye la posibilidad de desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer. Una alimentación sana puede ser la mejor herramienta de prevención.

PJG