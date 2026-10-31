¿Vale la pena invertir en CETES? Esto dejan 9 mil pesos en un año

Los CETES (Certificados de la Tesorería de la Federación) son uno de los instrumentos de inversión más conocidos en México. Los emite el Gobierno Federal y los coloca semanalmente el Banco de México.

Se consideran una opción de bajo riesgo porque cuentan con el respaldo del Estado mexicano. Esto significa que el dinero invertido está prácticamente garantizado al vencimiento del plazo elegido.

Otra ventaja es su accesibilidad: a través de plataformas como Cetesdirecto cualquier persona puede invertir desde montos pequeños, sin necesidad de experiencia previa en los mercados financieros.

Además, ofrecen liquidez: el dinero se recupera al término del plazo, ya sea de 28, 91, 182 o 364 días, lo que los vuelve atractivos para quienes buscan hacer crecer sus ahorros sin complicaciones.

A diferencia de otros productos financieros, los CETES no cobran comisiones por administración, y el proceso para comprarlos es completamente digital, desde una computadora o un teléfono celular.

Así rinden 9 mil pesos en CETES a 28 días

Actualmente, la tasa de CETES a 28 días se ubica en 6.23 por ciento anual, de acuerdo con la más reciente subasta de Banxico.

Si una persona invierte 9 mil pesos en este plazo, al cabo de 28 días obtendría una ganancia aproximada de 44 pesos.

Esto significa que, al concluir el mes, el inversionista recibiría de vuelta sus 9 mil pesos originales más esos 44 pesos de rendimiento, sin haber corrido prácticamente ningún riesgo.

Es una cifra modesta, pero representa dinero generado de forma pasiva, simplemente por mantener los recursos en un instrumento respaldado por el gobierno en lugar de dejarlos sin invertir.

Para ponerlo en perspectiva, esos 44 pesos equivalen a lo que costaría un café o un boleto de transporte público, generados sin que la persona mueva un dedo durante casi un mes.

Qué pasa si reinviertes 9 mil pesos cada mes durante un año

La estrategia cambia cuando el mismo monto se reinvierte mes con mes, aprovechando el plazo de 28 días de los CETES durante 12 ciclos consecutivos.

Bajo este esquema, la ganancia mensual de 44 pesos se repite en cada ciclo, por lo que al cierre del año se acumularían alrededor de 528 pesos en rendimientos.

Es importante recordar que la tasa de CETES puede variar en cada subasta semanal, por lo que el monto acumulado es una referencia y no una cifra garantizada para los 12 meses.

Aun así, el ejercicio sirve para dimensionar cómo el interés generado por una inversión de bajo riesgo puede sumar, sin que el inversionista tenga que mover su dinero a instrumentos más complejos.

Quienes prefieren mantener su dinero disponible pueden retirarlo al vencimiento de cada ciclo sin penalización, lo que da flexibilidad para ajustar el monto invertido mes con mes si cambian sus necesidades.