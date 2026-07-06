¿Por qué no se recomienda usar protector solar en el mar? Formas de protegerte del sol

Con las vacaciones cerca, uno de nuestros destinos favoritos es la playa. En la maleta no falta el traje de baño, la gorra y el protector solar para protegernos de la radiación. Pero, ¿sabías que no es recomendable usar protector solaren el mar? Te explicamos por qué.

En los últimos años se ha difundido mucha información sobre la importancia del protector solar. La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ha resaltado su importancia para prevenir daños en la piel.

Esto, principalmente por los efectos de los rayos ultravioleta, que van de quemaduras solares a envejecimiento prematuro y cáncer de piel. Si bien, todos los días debemos usarlo, cobra más importancia en la playa y lugares donde la exposición es intensa y prolongada.

Sin embargo, cada vez se ha vuelto más común que, al ir a actividades como snorkelear u otras en el mar, pidan no usar protector solar. La razón principal es el impacto de algunos de estos productos en los ecosistemas marinos. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra piel?

El protector solar es un imprescindible al exponernos al sol Canva

Protector solar: bueno para la piel, tóxico para el océano

Todos tenemos clara la función del protector solar en la salud humana, pero pocos conocemos su impacto ambiental. Si bien, no todos son iguales, los más comerciales suelen contener sustancias químicas dañinas para el océano.

Al entrar en contacto con el agua, se liberan y dispersan. Como explica Osvaldo Páez, Gerente de Sostenibilidad de Belmond, donde se lidera una estrategia de protección de los arrecifes de coral, los protectores son una de las principales amenazas de estos organismos.

Sus químicos pueden contribuir al blanqueamiento de los corales, un fenómeno que debilita y puede provocar su muerte, con un impacto grave en la biodiversidad marina, donde fungen como ecosistemas clave.

De hecho, investigaciones científicas han demostrado que, incluso pequeñas concentraciones de estos compuestos pueden causar daños en el ADN de los corales y afectar su desarrollo.

Ahora imagina multiplicarlo por las miles de personas que entran al mar diariamente. Por eso Páez recomienda, en la medida de lo posible, no usar ningún tipo de protector solar al entrar al mar.

Aunque si no puedes dejarlo por el cuidado de tu piel, lo mejor es evitar aquellos con oxibenzona (benzofenona-3) y octinoxato. Estos son dos de los filtros UV comunes en productos comerciales.

Su función es absorber la radiación UV. Sin embargo, existen sustancias que, en lugar de absorber, reflejan la radiación y son menos dañinos, siempre y cuando sean “no nano”, esto es lo que se conoce como protectores solares minerales.

Las sustancias de algunos protectores solares, pueden dañar al océano Canva

¿Qué protectores solares son seguros para nadar en el mar?

Los protectores solares minerales son la opción menos dañina para el medio ambiente. La recomendación es optar por aquellos no nano, es decir, que sus componentes no estén en forma de nanopartículas, pues en este caso también podrían dañar a los organismos acuáticos.

Las mejores alternativas son los productos con óxido de zinc o dióxido de titanio en partículas grandes, pues son menos propensos a ser absorbidos por los organismos marinos.

Como punto extra, busca que sea reef-safe o seguro para arrecifes, además de ser resistente al agua. Esta última característica hace que permanezca más tiempo en la piel y una menor cantidad se desprenda en el mar.

Finalmente, aplica el protector en tu piel al menos 30 minutos antes de entrar al agua. Así tu piel lo absorberá mejor, protegiéndote y evitando que se desprenda en el mar por completo.

Pese a estas recomendaciones, Páez y otros especialistas señalan que ningún protector solar es cien por ciento inocuo para el medio ambiente.

Por lo tanto, cuando sea posible, opta por otras formas de protección para tu piel, en especial si entrarás al mar o estarás en contacto con organismos marinos, incluyendo los corales.

Elige protectores solares minerales seguros para el medio ambiente Canva

Trucos para cuidar tu piel del sol sin protector solar en la playa

Utiliza ropa con protección UV, como camisetas de manga larga y trajes de baño, serán tus mejores aliados al entrar al mar. Fuera de este, puedes utilizar ropa ligera, también de manga larga, gorras y sombreros de ala ancha.

Evita entrar al mar o exponerte directamente al sol en las horas donde es más intenso, es decir, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, así reduces el riesgo de daños en la piel.

Usa lentes de sol, pero con filtro UV, pues los ojos y la piel alrededor son de las zonas más sensibles al daño solar.

Mantente bien hidratado, de esta forma, tu piel puede resistir mejor los efectos del sol.

¿Sabías por qué no se recomienda usar protector solar en el mar? En tu próximo viaje a la playa, toma en cuenta estas recomendaciones para cuidar tu piel, pero también al medio ambiente.