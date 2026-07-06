Las mejores playas pet friendly cerca de CDMX para viajar con tu peludo

¡Al agua, perro! Checa cuáles son las playas pet friendly cerca de CDMX que puedes visitar con tus lomitos en tus próximas vacaciones.

Atrás quedaron aquellos días en los que simplemente hacíamos las maletas y cerrábamos la puerta; hoy en día, la mirada de culpabilidad de nuestros perrhijos al vernos empacar es un peso demasiado grande para el corazón.

La buena noticia es que no necesitas cruzar todo el continente ni abordar vuelos de muchas horas para que tu lomito conozca el mar, corra libre por la arena y descubra el divertido misterio de las olas.

A una distancia bastante cómoda por carretera, existen paraísos costeros que han adaptado sus normativas, hoteles y restaurantes para recibir a los viajeros humanos junto a sus leales amigos caninos.

Para los habitantes de la CDMX, existen playas pet friendly cercanas a la capital ideales para la diversión canina (y también humana).

Playas pet friendly cerca de CDMX, Canva

Playas pet friendly para visitar con tu perro (cerca de CDMX)

Playa de Chachalacas, Veracruz

Si tu perro es de una raza con energía inagotable, de esos que parecen tener un motor de alta revolución en las patas, Playa de Chachalacas es el destino perfecto para una escapada inolvidable.

Situada a poco más de cuatro horas de la CDMX, el acceso más rápido se realiza tomando la autopista México-Puebla, desviándose en la ruta hacia Xalapa y continuando el descenso hacia la costa con dirección a Cardel.

Este rincón veracruzano es mundialmente famoso por sus espectaculares dunas de arena que simulan un desierto pegado al océano. Para un perro, este entorno representa un parque de juegos colosal.

El oleaje es de moderado a tranquilo, ideal para que tú y tu peludo entren al agua a refrescarse.

Playas pet friendly cerca de CDMX, Canva

Pie de la Cuesta, Acapulco

Si bien la zona hotelera tradicional de Acapulco suele ser restrictiva con el acceso de mascotas a las playas públicas, en Pie de la Cuesta, situado a pocos minutos del centro histórico, opera bajo reglas totalmente distintas.

Se localiza a unas cuatro horas y media o cinco horas de la CCDMX utilizando la Autopista del Sol. Al llegar a la caseta de la venta en Acapulco, se toma el desvío hacia la zona poniente de la ciudad con dirección a Zihuatanejo, esquivando el tráfico pesado de la costera Miguel Alemán.

A lo largo de su kilométrica playa, existen numerosos hoteles boutique, villas y clubes de playa que se ostentan con orgullo como establecimientos especializados en recibir mascotas.

Estos lugares ofrecen amenidades que van desde áreas delimitadas de jardín para que los perritos jueguen sueltos, hasta menús caninos especiales o chapoteaderos diseñados para ellos.

Sin embargo, debido al oleaje fuerte, no se recomienda que tu perro nade de forma profunda en el océano en esta playa.

Punta Antón Lizardo, Veracruz

En Punta Antón Lizardo, situada en el municipio de Alvarado, forma parte de la zona metropolitana del puerto de Veracruz; se sitúa a unos veinticinco minutos de Boca del Río y a cuarenta minutos del centro del Puerto de Veracruz.

Desde la CDMX, el viaje toma aproximadamente cuatro horas y media circulando por la autopista Córdoba-Veracruz.

A lo largo de casi 17 kilómetros de costa continua, podrás encontrar un tramo de playa solitario y espacioso donde tu perro pueda jugar sin la preocupación de incomodar a otros bañistas.

Aquí, la filosofía de convivencia con los animales es total, permitiendo que tu perrito te acompañe durante las caminatas nocturnas bajo las estrellas o descanse junto a ti en las terrazas con vista al Golfo.

Playas pet friendly cerca de CDMX, Canva

Playa Tuxpan, Veracruz

A tres horas y media a cuatro horas, se debe tomar la salida hacia las Pirámides, continuar por la autopista hacia Tulancingo y seguir las señalizaciones directas que descienden de la sierra poblana hacia la costa del Golfo.

Aquí encuentras las playas de Tuxpan, como San Antonio o Mis Amores, que se caracterizan por parecer una alberca gigante y poco profunda. Esto resulta fundamental si es la primera vez que tu perrito se enfrentará al mar, ya que las olas pequeñas no le causarán el susto inicial que suele alejar a muchos canes del agua.

La arena en esta zona es de una consistencia firme y plana, lo que previene que los perros sufran fatiga excesiva en los tendones al correr a gran velocidad atrapando un disco volador o una pelota de tenis.

Además, la cultura local se ha vuelto sumamente tolerante; a lo largo de la línea costera es habitual ver a dueños caminando con sus mascotas bajo las tradicionales palapas, siempre y cuando se mantenga el orden y se recolecten de forma inmediata los desechos del animal.

Tips extra para visitar playas pet friendly:

Lleva siempre contigo un termo con agua potable fría y un plato colapsable.

No permitas por ningún motivo que tu perro beba agua de mar, ya que la alta concentración de sal le provocará severos cuadros de vómito, diarrea e incluso deshidratación.

Si vas a pasar la tarde en la playa, renta una palapa o lleva tu propia sombrilla de camping.

Los perros de pelaje blanco, pelo corto o aquellos con la nariz despigmentada sufren quemaduras solares con gran facilidad. Existen protectores solares formulados específicamente para mascotas que debes aplicar en sus orejas y hocico antes de exponerse al sol.

Antes de permitir que tu perro camine sobre la arena, realiza la prueba de los cinco segundos: coloca el dorso de tu mano sobre la arena; si no soportas el calor durante ese tiempo, las almohadillas de tu lomito tampoco lo harán.

Al terminar la jornada de juegos en el mar, es una regla de oro innegociable bañar a tu perro con agua dulce limpia. El residuo de sal marina y los granos de arena atrapados en su subpelo pueden causar severas dermatitis por irritación, resequedad cutánea y rozaduras en las zonas de las axilas y las ingles.

Asegúrate de secar de manera minuciosa sus orejas con una gasa limpia para evitar que la humedad atrapada en el conducto auditivo de pie al desarrollo de una molesta otitis.

Prepara el protector solar, el chaleco salvavidas canino y lánzate a la aventura en estas playas pet friendly cerca de CDMX.