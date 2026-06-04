¡Que no cunda el pánico! ¿Por qué hay turbulencias en los aviones?
Descubre qué causa las turbulencias en los aviones, los diferentes tipos que existen y por qué son más comunes de lo que crees.
Hay una situación en los vuelos que puede poner nervioso a cualquiera: las turbulencias. Pero, ¿qué son? ¿Por qué ocurren? ¿Son tan peligrosas como parecen?
El aviso luminoso que nos ordena abrocharnos el cinturón de seguridad y el comienzo de las sacudidas en el avión nos hacen experimentar descensos repentinos que hacen que el estómago se nos suba a la garganta.
Las turbulencias generan tensión a la que muchos no saben cómo reaccionar; pero estos “baches en el cielo” no son un misterio, sino una consecuencia natural, predecible y estudiada de las dinámicas de fluidos que rigen nuestra atmósfera. Y es que, a pesar del susto, el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro del planeta.
¿Qué es exactamente la turbulencia
La turbulencia es un cambio repentino, errático e irregular en el flujo y la velocidad del aire. Cuando las corrientes de aire fluyen de manera lineal y ordenada, el vuelo es suave como la seda; esto se conoce en la aerodinámica como flujo laminar.
Sin embargo, cuando este flujo se topa con un obstáculo, un cambio drástico de temperatura o el choque de dos masas de viento con diferentes direcciones, el aire se desorganiza, creando remolinos, vórtices y corrientes ascendentes y descendentes que sacuden las alas del avión.
La aeronave simplemente está reaccionando a las irregularidades del medio que la sostiene, ajustándose continuamente para mantenerse suspendida en el aire.
El movimiento que se percibe en la cabina es la inercia del cuerpo intentando adaptarse a estas microvariaciones de fuerza, pero no significa que el avión haya perdido el control o que las fuerzas físicas que lo mantienen volando hayan dejado de funcionar.
¿Cuáles son los diferentes tipos de turbulencia?
- Turbulencia térmica: cuando un avión cruza una columna de aire caliente que sube a gran velocidad, experimenta un impacto ascendente en sus alas. Al salir de la columna y entrar en una zona de aire más frío y descendente, la nave baja. Es este constante subir y bajar lo que genera el traqueteo característico.
- Turbulencia mecánica: volar sobre zonas montañosas es un sinónimo casi garantizado de ligeras sacudidas, razón por la cual los despachadores de vuelos configuran altitudes específicas para cruzar estas regiones geográficas.
- Turbulencia de estela: este tipo de perturbación es culpa de los propios aviones. Si un avión pequeño vuela demasiado cerca o aterriza inmediatamente después de uno grande, puede quedar atrapado en esta estela, experimentando sacudidas violentas o giros inesperados.
- Turbulencia en aire claro: es la más traicionera, dado que en el aire claro no hay humedad ni nubes que sirvan de pantalla, el radar del avión muestra una ruta totalmente limpia, tomando por sorpresa a la tripulación y a los pasajeros.
Consejos para sobrevivir las turbulencias en 2026:
- Evita los asientos de avión ubicados en la parte trasera (la cola del avión); esta zona magnifica mecánicamente cada balanceo y oscilación del vuelo.
- Lo ideal es elegir los asientos al centro, justo sobre las alas, que ofrecen un viaje más suave y tolerable.
- Mientras atraviesas las turbulencias, haz respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz durante cuatro segundos y exhalando por la boca durante seis. Esto activa de forma automática el sistema nervioso parasimpático, reduciendo la producción de adrenalina y cortisol, disminuyendo los latidos de tu corazón y recordándole a tu cuerpo que estás completamente a salvo.
- El verdadero peligro de las turbulencias son los objetos sueltos (los vasos, las computadoras portátiles, las maletas mal cerradas) y las personas que no llevan puesto el cinturón de seguridad, que pueden ser quienes causen o sufran afectaciones.
Las turbulencias en los aviones son parte de la experiencia viajera, pero no les tengas miedo; el viento siempre volverá a calmarse para regalarte un aterrizaje perfecto.