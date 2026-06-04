¡Que no cunda el pánico! ¿Por qué hay turbulencias en los aviones?

Hay una situación en los vuelos que puede poner nervioso a cualquiera: las turbulencias. Pero, ¿qué son? ¿Por qué ocurren? ¿Son tan peligrosas como parecen?

El aviso luminoso que nos ordena abrocharnos el cinturón de seguridad y el comienzo de las sacudidas en el avión nos hacen experimentar descensos repentinos que hacen que el estómago se nos suba a la garganta.

Las turbulencias generan tensión a la que muchos no saben cómo reaccionar; pero estos “baches en el cielo” no son un misterio, sino una consecuencia natural, predecible y estudiada de las dinámicas de fluidos que rigen nuestra atmósfera. Y es que, a pesar del susto, el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro del planeta.

Por qué hay turbulencias en los aviones Canva

¿Qué es exactamente la turbulencia

La turbulencia es un cambio repentino, errático e irregular en el flujo y la velocidad del aire. Cuando las corrientes de aire fluyen de manera lineal y ordenada, el vuelo es suave como la seda; esto se conoce en la aerodinámica como flujo laminar.

Sin embargo, cuando este flujo se topa con un obstáculo, un cambio drástico de temperatura o el choque de dos masas de viento con diferentes direcciones, el aire se desorganiza, creando remolinos, vórtices y corrientes ascendentes y descendentes que sacuden las alas del avión.

La aeronave simplemente está reaccionando a las irregularidades del medio que la sostiene, ajustándose continuamente para mantenerse suspendida en el aire.

El movimiento que se percibe en la cabina es la inercia del cuerpo intentando adaptarse a estas microvariaciones de fuerza, pero no significa que el avión haya perdido el control o que las fuerzas físicas que lo mantienen volando hayan dejado de funcionar.

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¿Cuáles son los diferentes tipos de turbulencia?

Turbulencia térmica: cuando un avión cruza una columna de aire caliente que sube a gran velocidad, experimenta un impacto ascendente en sus alas. Al salir de la columna y entrar en una zona de aire más frío y descendente, la nave baja. Es este constante subir y bajar lo que genera el traqueteo característico.

cuando un avión cruza una columna de aire caliente que sube a gran velocidad, experimenta un impacto ascendente en sus alas. Al salir de la columna y entrar en una zona de aire más frío y descendente, la nave baja. Es este constante subir y bajar lo que genera el traqueteo característico. Turbulencia mecánica: volar sobre zonas montañosas es un sinónimo casi garantizado de ligeras sacudidas, razón por la cual los despachadores de vuelos configuran altitudes específicas para cruzar estas regiones geográficas.

Turbulencia de estela: este tipo de perturbación es culpa de los propios aviones. Si un avión pequeño vuela demasiado cerca o aterriza inmediatamente después de uno grande, puede quedar atrapado en esta estela, experimentando sacudidas violentas o giros inesperados.

Turbulencia en aire claro: es la más traicionera, dado que en el aire claro no hay humedad ni nubes que sirvan de pantalla, el radar del avión muestra una ruta totalmente limpia, tomando por sorpresa a la tripulación y a los pasajeros.

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Consejos para sobrevivir las turbulencias en 2026:

Evita los asientos de avión ubicados en la parte trasera (la cola del avión); esta zona magnifica mecánicamente cada balanceo y oscilación del vuelo.

Lo ideal es elegir los asientos al centro, justo sobre las alas, que ofrecen un viaje más suave y tolerable.

Mientras atraviesas las turbulencias, haz respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz durante cuatro segundos y exhalando por la boca durante seis. Esto activa de forma automática el sistema nervioso parasimpático, reduciendo la producción de adrenalina y cortisol, disminuyendo los latidos de tu corazón y recordándole a tu cuerpo que estás completamente a salvo.

El verdadero peligro de las turbulencias son los objetos sueltos (los vasos, las computadoras portátiles, las maletas mal cerradas) y las personas que no llevan puesto el cinturón de seguridad, que pueden ser quienes causen o sufran afectaciones.

Las turbulencias en los aviones son parte de la experiencia viajera, pero no les tengas miedo; el viento siempre volverá a calmarse para regalarte un aterrizaje perfecto.