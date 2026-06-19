¿Por qué el 20 de junio es el día más feliz del año? Esto dice el Yellow Day

Cada año existe una fecha que destaca por encima de las demás cuando se habla de bienestar y optimismo. Se trata del Yellow Day, una celebración que es conocida como el día más feliz del año y que se conmemora cada 20 de junio.

Pero, ¿por qué esta fecha recibe ese reconocimiento? Aquí te contamos cuál es su origen, qué factores influyen en esta teoría y cómo puedes sumarte a la celebración.

¿Por qué se celebra el Yellow Day o Día Amarillo?

El Yellow Day surgió como la contraparte del llamado Blue Monday, considerado por algunos como el día más triste del año y que suele ubicarse en el tercer lunes de enero.

La idea fue impulsada por el psicólogo británico Cliff Arnall, quien desarrolló una fórmula basada en factores como el clima, las horas de luz solar y otros elementos relacionados con el estado de ánimo de las personas.

Posteriormente, se analizaron los factores opuestos que podrían favorecer emociones positivas y una sensación general de bienestar. Así nació el Yellow Day, una fecha asociada con la felicidad, el optimismo y la energía positiva.

¿Por qué el 20 de junio es considerado el día más feliz del año?

La elección del 20 de junio no es casualidad. Esta fecha coincide con una serie de factores que, según diversas teorías, favorecen un mejor estado de ánimo.

Entre ellos destacan:

Más horas de luz solar debido a la cercanía del solsticio de verano.

Más horas de luz solar debido a la cercanía del solsticio de verano. Temperaturas agradables que permiten disfrutar actividades al aire libre.

La proximidad de las vacaciones de verano, un periodo que suele generar ilusión y entusiasmo.

Mayor convivencia social gracias al buen clima y a las actividades recreativas.

Todos estos elementos contribuyen a que muchas personas perciban esta época como una de las más alegres del año.

¿Por qué el 20 de junio es el día más feliz del año? Foto: Canva

¿Qué hacer durante el Yellow Day?

Aunque no existe una forma oficial de celebrarlo, muchas personas aprovechan la fecha para realizar actividades que fomenten el bienestar y la felicidad.

Algunas opciones son:

Vestir prendas de color amarillo, símbolo de alegría y energía.

Vestir prendas de color amarillo, símbolo de alegría y energía. Reunirse con amigos o familiares.

Realizar actividades al aire libre.

Disfrutar de algún pasatiempo favorito.

Dedicar tiempo a agradecer y reconocer los momentos positivos del día.

¿Por qué el 20 de junio es el día más feliz del año? Foto: Canva

¿Cómo puedo mejorar mi estado de ánimo?

Lejos del Yellow Day, existen hábitos que pueden ayudar a fortalecer el bienestar emocional durante todo el año.

De acuerdo con Mayo Clinic, algunas recomendaciones son:

Realizar actividad física de manera regular.

Realizar actividad física de manera regular. Mantener una alimentación saludable.

Evitar hábitos poco saludables.

Practicar técnicas de relajación o meditación.

Dormir las horas suficientes.

Buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

El Yellow Day se ha convertido en una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional y disfrutar de los pequeños momentos que nos hacen felices.

¿Por qué el 20 de junio es el día más feliz del año? Foto: Canva

Recuerda que dedicar tiempo a las actividades que disfrutas, convivir con las personas que aprecias y mantener hábitos saludables puede marcar una diferencia positiva en tu estado de ánimo, no solo el 20 de junio, sino durante todo el año.