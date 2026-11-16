Algunos tenis deportivos tienen un pequeño agujero adicional cerca del tobillo que muchas personas dejan sin utilizar al amarrar sus agujetas.

Aunque parece un detalle del diseño, tiene una función que puede mejorar la comodidad al caminar o hacer ejercicio.

Para esto sirve el agujero extra que tienen algunos tenis

El agujero extra de los tenis, ubicado por encima de los orificios donde normalmente pasan las agujetas, está diseñado para conseguir un ajuste más firme en la parte superior del calzado, especialmente alrededor del talón.

Su función principal es ayudar a que el pie permanezca en su posición mientras la persona camina, corre o realiza actividades que implican movimientos constantes.

Para aprovecharlo se utiliza una técnica de amarre conocida como heel lock, también llamada lace lock o runner's loop, que consiste en formar pequeños bucles con las agujetas antes de hacer el nudo.

Este sistema permite sujetar mejor la zona del talón sin necesidad de apretar todos los cordones con la misma intensidad, algo que puede resultar incómodo cuando se utilizan los tenis durante varias horas.

El ajuste es especialmente útil cuando el talón se levanta ligeramente dentro del zapato al dar cada paso. Ese movimiento repetitivo puede provocar fricción entre la piel, los calcetines y el material interior del calzado.

Entre los beneficios que puede ofrecer el uso de los agujeros adicionales se encuentran los siguientes.

Menos rozaduras: Al limitar el movimiento del talón, puede disminuir la fricción que favorece la aparición de ampollas.

Al limitar el movimiento del talón, puede disminuir la fricción que favorece la aparición de ampollas. Mayor sujeción: Ayuda a mantener el pie en su lugar durante caminatas, carreras o entrenamientos.

Menos presión en los dedos: Reduce el desplazamiento del pie hacia la punta, especialmente al bajar pendientes.

Ajuste personalizado: Permite modificar la tensión de las agujetas en la parte superior del tenis sin apretar demasiado el resto.

Otra ventaja es que puede resultar útil para quienes sienten que sus tenis se mueven al caminar, incluso cuando las agujetas están amarradas.

Sin embargo, este sistema no corrige problemas relacionados con una talla incorrecta ni sustituye la elección de un calzado adecuado para la forma del pie.

Tampoco garantiza que desaparezcan las ampollas o las lesiones, ya que estas pueden relacionarse con otros factores, como la humedad, los calcetines o el tipo de actividad física.

El agujero extra de los tenis permite sujetar mejor el talón mediante una técnica de amarre que reduce las rozaduras. Canva

¿Cómo utilizar el agujero extra de los tenis para amarrar las agujetas?

A diferencia del amarre tradicional, la técnica heel lock aprovecha los últimos orificios del calzado para crear un pequeño sistema de sujeción alrededor de la parte superior del pie.

No se necesitan accesorios especiales ni agujetas diferentes. Basta con que los tenis tengan un orificio adicional a cada lado y que los cordones sean suficientemente largos para realizar el amarre.

El procedimiento consiste en cinco pasos.

Amarra tus tenis normalmente hasta llegar al penúltimo agujero, dejando libres los dos orificios superiores. Forma un pequeño bucle en cada costado pasando la agujeta por el agujero adicional del mismo lado, sin tensarla por completo. Cruza las agujetas e introduce cada extremo por el bucle que formaste en el lado contrario. Ajusta los cordones tirando de ellos hacia los lados y ligeramente hacia abajo hasta que los bucles se cierren y el talón quede sujeto. Haz el nudo tradicional para asegurar las agujetas y evitar que se aflojen mientras caminas.

Una vez terminado el amarre, el talón debe sentirse estable dentro del tenis, pero sin que exista presión excesiva sobre el empeine o alrededor del tobillo.

Si aparecen molestias, hormigueo o sensación de entumecimiento, es recomendable aflojar los cordones y ajustar nuevamente la tensión.

También conviene caminar unos pasos antes de comenzar a correr para comprobar que el pie se mantiene cómodo y que las agujetas no ejercen demasiada presión.

El sistema puede utilizarse tanto en tenis para correr como en otros modelos deportivos que incorporen estos orificios adicionales.

El agujero extra de los tenis ayuda a mantener el talón sujeto y reducir las rozaduras al caminar o correr. Gemini

¿Cuándo conviene usar el agujero extra de los tenis?

Aunque el amarre heel lock suele asociarse con corredores, su utilidad no se limita a quienes practican atletismo o participan en competencias deportivas.

También puede ayudar durante caminatas largas, entrenamientos en el gimnasio y actividades en las que el pie cambia constantemente de posición dentro del calzado.

Por ejemplo, al caminar cuesta abajo, el peso del cuerpo favorece que el pie se desplace hacia la parte delantera del tenis. Un ajuste adecuado puede limitar ese movimiento y reducir los golpes repetidos de los dedos contra la puntera.

En el caso de los corredores, una mejor sujeción del talón puede resultar útil cuando el calzado presenta un ligero movimiento en la parte posterior, especialmente durante sesiones prolongadas.

El agujero extra de los tenis permite ajustar las agujetas para mejorar la sujeción del talón durante actividades físicas. Canva

No todas las personas necesitan utilizar los agujeros adicionales. Si los tenis ya ofrecen un ajuste cómodo y el talón permanece estable, el amarre convencional puede ser suficiente.

La técnica tampoco debe utilizarse para compensar unos tenis demasiado grandes, pues el exceso de espacio puede afectar otras zonas del pie aunque las agujetas estén bien sujetas.

Quienes tienen el empeine sensible o sienten presión en la parte superior del calzado pueden necesitar un amarre menos ajustado para evitar molestias.

Antes de cambiar la forma de atar las agujetas, es importante revisar que exista espacio suficiente para mover los dedos y que el talón no se salga al caminar.

Si el tenis cuenta con los orificios adicionales, el ajuste puede probarse primero durante una caminata corta para comprobar si mejora la sujeción sin provocar presión o incomodidad.