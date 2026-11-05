Para dolidos y enamorados, PANAM lanza colaboración con Sala de Despecho

Si tu relación con aquel amor no funcionó, es momento de desahogarse y salir adelante. La música es la mejor aliada y para acompañar tus pasos, PANAM y Sala de Despecho lanzaron unos tenis en colaboración, aquí te contamos todos los detalles.

¿Sabías que PANAM es el acrónimo de Producto Auténtico Nacional Mexicano? Esta marca nació en 1962 enfocada en crear calzado accesible para estudiantes y trabajadores. Así apareció su modelo más emblemático: 084 Campeón.

Sesenta años después y tras competir con marcas internacionales, como Nike y Reebok, hoy se mantiene vigente gracias a que supo diversificar y ampliar su catálogo, manteniendo su compromiso de ofrecer calzado hecho en México con la mejor calidad a un precio competitivo.

En los últimos años ha logrado posicionarse entre los más jóvenes, quienes no responden a la nostalgia, sino a las colaboraciones especiales que ha lanzado PANAM con diferentes marcas, personajes y referentes populares.

De acuerdo a Paola Reglin, directora de marketing y comunicación en PANAM, solo este año han lanzado alrededor de 14 colaboraciones. En general, buscan aliarse con otras marcas mexicanas o aquellas que tienen un impacto en nuestra cultura y se han vuelto parte de nosotros.

Panam’orarse, primero hay que saber desahogarse es el lema de esta colaboración Marisela Valencia

Sala de Despecho X PANAM, una colaboración con mucho corazón

Para cerrar con broche de oro el 2026, PANAM lanzó una colaboración con Sala de Despecho, un concepto mexicano que combina el ambiente de una cantina moderna con música de “desamor” de diferentes géneros en español.

Con el lema de “Panam’orarse, primero hay que saber desahogarse”, nacieron los tenis modelo Coyote hechos en México con materiales 100 por ciento nacionales.

Con corte y suela sintéticos, y forro textil, los tenis tienen el diseño característico de PANAM, combinando el azul de Sala de Despecho con trazos negros y un charm en forma de micrófono para cantar a todo pulmón.

¿Cuánto cuestan los tenis PANAM de Sala de Despecho?

El costo de la colaboración de Sala de Despecho y PANAM es de 950 pesos mexicanos y está disponible para compras en línea en su página web con envíos a todo México.

Colaboraciones de PANAM en 2026

La Costeña. Ambas marcas mexicanas crearon el modelo Meztli, inspirado en las latas de chiles jalapeños de La Costeña. El diseño incorpora tonos plateados, rojos y verdes.

Bachoco. El modelo Meztli Bachoco se inspira en los personajes emblemáticos de Bachoco, aunque su principal característica es que utiliza materiales recuperados de antiguos espectaculares publicitarios para fabricar parte de las suelas.

Pato Merlín. El personaje mexicano más icónico del Mundial se materializó en unos tenis que incluyó pines coleccionables, un dije metálico y diferentes agujetas.

Cerveza Victoria. Desde 2022 ambas marcas se han unido en varias colaboraciones. La más reciente está inspirada en el Día de Muertos con el modelo Coyote Amor Eterno, que incorpora un colibrí como símbolo de conexión entre los vivos y sus seres queridos fallecidos.

José José. Como un homenaje al “Príncipe de la Canción”, PANAM lanzó una edición especial de su modelo clásico 084. El diseño se inspiró en el álbum Secretos con detalles en negro y rojo, la firma del cantante y accesorios alusivos a su trayectoria.

Estas son solo algunas de las colaboraciones que lanzó PANAM este año, pues también se ha unido con el Dr. Simi, Totis, Toy Story, Prudencie, El Místico y otras marcas y personajes de la cultura popular en México.

Si andas despechado o muy enamorado, esta colaboración entre PANAM y Sala de Despecho es perfecta para ti. ¿Cuál es tu canción favorita para estrenarlos?