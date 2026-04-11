Malabares, Fuego y Artes Circenses toman Xalapa

¿Eres fan del circo o buscas un plan diferente en Xalapa? Prepárate, porque la ciudad se llenará de color, talento y energía con la cuarta edición del Día Mundial del Circo, gracias al proyecto comunitario Xala pal Circo.

Se trata de una iniciativa independiente que ha logrado posicionarse como uno de los encuentros comunitarios de artes circenses más activos del país.

Xala pal Circo: el festival que transforma el espacio público

Como parte de la celebración internacional del circo, el festival es impulsado por las artistas Ángeles Alarcón y Yanin Jiménez y se realizará en el Parque La Loma, en la colonia Buenavista, un espacio gestionado y cuidado por vecinos de la zona.

Las organizadoras señalan que el objetivo del encuentro es democratizar el acceso a las artes del circo; fomentar la convivencia intergeneracional y fortalecer las redes entre artistas locales, talleristas nacionales y público general.

“Empezamos en un parque de barrio y hoy llegamos a un espacio amplio y vivo como La Loma, donde todas las actividades pueden convivir”, comparten las organizadoras.

La respuesta del público ha ido en aumento cada año, convirtiéndolo en un referente cultural dentro de la ciudad.

Malabares, fuego y arte circense invaden Xalapa: dónde, dónde Foto: Cortesía Xala Pal Circo

¿Qué habrá en Xala pal Circo 2026?

La edición 2026 promete una experiencia imperdible con más de 30 talleres para todas las edades.

Podrás encontrar actividades como:

Malabares

Malabares Zancos

Equilibrio

Slackline

Danza aérea y aro aéreo

Clown

Teatro y danza

Arte textil y pintura

Lo mejor de todo es que todas las actividades son gratuitas y sin registro previo, así que solo necesitas llegar y disfrutar.

El horario será de 11:00 a 18:30 horas, ideal para pasar todo el día en familia o con amigos.

¿Cuándo y dónde será el Circo en Xalapa?

La cuarta edición de este evento se llevará a cabo el próximo viernes 24 de abril en el Parque La Loma, en Xalapa, Veracruz.

Este encuentro no solo celebra el arte circense, también demuestra cómo un proyecto nacido desde la comunidad puede crecer hasta convertirse en un espacio cultural relevante que año con año suma más asistentes.

Malabares, fuego y arte circense invaden Xalapa: dónde, dónde Foto: Cortesía Xala Pal Circo

Sin duda, Xala pal Circo es el ejemplo de cómo el arte puede transformar espacios, unir a las personas y mantener viva la magia del circo.