¿Tus hijos aman Corea? Llévalos a este evento GRATIS por el Día del Niño en CDMX

Si a tus hijos les encanta la cultura coreana, este plan les va a fascinar. Como parte de la celebración del Día del Niño, el Centro Cultural Coreano en México preparó una experiencia especial donde podrán crear su propio norigae o incluso vestirse con un hanbok.

Este puede ser un plan ideal, diferente, divertido y cultural para celebrar en familia, aquí te contamos todos los detalles.

Además de ser una actividad recreativa, es una gran oportunidad para que niños y adultos se acerquen a las tradiciones de Corea de una manera dinámica y entretenida.

K-Challengue Día del Niño

A través de sus redes sociales, el Centro Cultural Coreano en México dio a conocer el K-Challenge Día del Niño, una actividad pensada tanto para niños como para adultos.

Se trata de un plan ideal para disfrutar en familia con dos experiencias principales:

Talleres de manualidades (martes 14 y 21 de abril)

Podrás crear diferentes piezas inspiradas en la cultura coreana como espejos, abanicos o el tradicional norigae, un accesorio decorativo lleno de significado.

Experiencia Hanbok (jueves 16 y 23 de abril)

Aquí podrás probarte el hanbok, el traje tradicional coreano, perfecto para tomarte fotos y vivir una experiencia cultural única.

Las actividades estarán disponibles en dos horarios: 10:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

K-Challenge Día del Niño en Centro Cultural Coreano en México: fechas y horarios Foto: Canva

Dinámica del K-Challenge Día del Niño: participa y gana premios

Además de disfrutar la experiencia, podrás participar en una dinámica para ganar premios por el Día del Niño, como peluches o juguetes de caricaturas coreanas.

Para participar, solo debes tomarte una foto durante tu visita, siguiendo los lineamientos indicados en el evento, y consultar los detalles en las redes sociales del recinto.

¿Cómo llegar al Centro Cultural Coreano?

Si quieres asistir, toma en cuenta que el acceso está sujeto a disponibilidad de cupo y materiales, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

El evento se realizará en el auditorio del Centro Cultural Coreano en México, ubicado en Temístocles 122, colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La estación de metro más cercana es Polanco, de la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México.

Si no quieres perderte esta experiencia de cultura coreana, sin duda es una excelente opción para celebrar el Día del Niño de una forma diferente, divertida y llena de tradición.