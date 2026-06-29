Joaquín Restrepo: el arte como puente entre memoria, ciudadanía y cultura

El arte contemporáneo latinoamericano continúa ganando relevancia en la escena internacional, y uno de sus nombres más sólidos hoy es el del escultor colombiano Joaquín Restrepo. Con una trayectoria marcada por la exploración de la memoria, la fragilidad humana y los vínculos culturales, el artista reafirma su proyección global tras presentar una nueva obra en Zúrich, Suiza, al tiempo que prepara una importante exposición en México.

Una obra que conecta fragilidad y permanencia

Restrepo presentó Limen Ex Onere Nascitur en Iller Gallery, dentro del Centro Cultural Mühle Tiefenbrunnen de Zúrich, una pieza inédita que permanecerá en exhibición hasta noviembre. El título, en latín, puede traducirse como “El umbral nace del peso”, una idea que sintetiza la esencia conceptual de la obra: la transformación que surge de la carga, del tránsito y de la experiencia acumulada.

La escultura propone una presencia física poderosa. Elevada sobre largas extremidades de madera, la figura parece suspendida entre tensión y equilibrio. Su postura inclinada genera una sensación de vulnerabilidad, pero también de resistencia. En ese espacio intermedio, Restrepo construye una narrativa visual que invita a reflexionar sobre aquello que nos sostiene incluso en la incertidumbre.

La muestra llega en un momento clave para el artista, luego de su participación en la Bienal de Venecia con la obra Nostos, presentada en el Palazzo Dona Dalle Rose. Este crecimiento sostenido en Europa confirma el interés internacional por una producción artística que, lejos de limitarse a una lectura regional, dialoga con emociones y experiencias universales.

México, memoria y nuevos diálogos culturales

Más allá de su consolidación en Europa, Joaquín Restrepo mantiene una relación profunda con México, país que ha influido de forma significativa en su desarrollo creativo. Su próximo regreso estará marcado por Huellas del Olvido, exposición que será inaugurada durante el Festival de la Ceiba en Tabasco y que permanecerá en distintos espacios del Centro Cultural Quinta Grijalva hasta finales de noviembre de 2026.

La muestra está inspirada en tradiciones chontales relacionadas con la memoria y la permanencia de las ausencias. A través de esta propuesta, Restrepo plantea una reflexión sobre aquello que permanece vivo incluso cuando ya no está físicamente presente. Es una mirada sensible al recuerdo, al duelo y a las huellas invisibles que configuran la identidad colectiva.

En paralelo a su agenda internacional, el escultor también compartió una reflexión sobre el papel del individuo dentro de la sociedad. Para Restrepo, la construcción de un mejor futuro no depende únicamente de las figuras públicas, sino de la responsabilidad cotidiana de cada ciudadano. Esa visión conecta con el núcleo de su obra: la transformación colectiva nace de la conciencia individual.

Con exposiciones en América Latina, Europa y Asia, Joaquín Restrepo continúa consolidándose como una de las voces más relevantes del arte contemporáneo. Su trabajo demuestra que la escultura puede ser mucho más que forma: puede convertirse en lenguaje, memoria y un puente capaz de unir culturas.