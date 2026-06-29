Guía para visitar el Museo de Nintendo en Kyoto: cómo agendar, cuánto cuesta y qué encuentras

¿Sabías que existe un Museo de Nintendo en Japón? Más allá de ser una corporación multinacional de entretenimiento, este negocio apostó por un extra en el turismo: un lugar donde la nostalgia, el diseño de tecnología y la forma en que jugamos e interactuamos se convirtió en un favorito del viaje a tierras niponas.

Aquellos que crecieron sosteniendo un control gris con botones rojos o esquivando caparazones en pistas de carreras virtuales han soñado durante décadas con un espacio sagrado que rinda homenaje a este legado.

Ese sueño finalmente ha tomado una forma física, interactiva y deslumbrante en Japón; te contamos todo sobre los boletos, precios y qué ver en tu visita. Además, ¿es cierto que no puedes acudir en cualquier momento y las entradas son al azar?

Prepara tu pasaporte y tus mejores habilidades de juego, porque estamos a punto de entrar al museo más divertido del mundo.

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¿Dónde está el Museo de Nintendo?

El museo se localiza en 56 Kaguraden, Ogura-cho, Uji-shi, Kyoto. Su cercanía con las vías ferroviarias principales lo convierte en un destino accesible tanto para quienes se hospedan en la ciudad como para aquellos que realizan una excursión de un día desde Osaka.

Puedes llegar a través de la línea Kintetsu Kyoto, con dirección a Kashiharajingu-mae o Yamato-Saidaiji y descender en la Estación Ogura. Desde el andén de salida, el museo se encuentra a una caminata de 5 minutos.

Por la línea JR Nara, bájate en la Estación JR Ogura. Desde este punto, la caminata hacia el complejo te tomará unos 8 a 10 minutos atravesando un vecindario residencial.

¿Cuánto cuesta visitar el Museo de Nintendo?

Adultos (Mayores de 18 años): 3,300 yenes (aproximadamente 356 pesos mexicanos)

Jóvenes y Adolescentes (De 12 a 17 años): 2,200 yenes (237 pesos)

Niños (De 6 a 11 años): 1,100 yenes (casi 119 pesos)

Infantes (Menores de 5 años): Entrada completamente gratuita, aunque deben estar acompañados en todo momento por un adulto con reservación válida

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¿Cómo comprar boletos para el Museo de Nintendo?

En primer lugar, el Museo de Nintendo no vende boletos físicos en el lugar. Para evitar la reventa ilegal, garantizar una afluencia ordenada y mantener una experiencia dentro de las salas que no se sature de multitudes, la compañía diseñó un sistema de reservación digital basado en un sorteo aleatorio con meses de anticipación.

Para participar en este sorteo, el primer requisito obligatorio es registrarse y crear una cuenta gratuita en el sistema oficial de Nintendo (Nintendo Account), la misma que utilizas para tu consola Switch.

El proceso de postulación se abre con tres meses de anticipación al mes en el que planeas realizar tu visita. Ingresa al sitio web oficial del museo durante los primeros días, elige tus fechas y horarios preferidos y entra formalmente al sorteo.

A mediados del mes de postulación, recibirás un correo electrónico notificándote si fuiste seleccionado; tendrás un periodo de tiempo limitado (usualmente unos pocos días) para ingresar los datos de tu tarjeta de crédito y efectuar el pago digital.

Si no realizas el pago dentro del límite establecido, tus entradas se cancelarán automáticamente y se reasignarán a otros viajeros.

Al momento de ingresar al complejo, el personal de seguridad escaneará el código QR de tu reservación y te exigirá mostrar un documento de identidad oficial con fotografía (como tu pasaporte original) para verificar que el nombre coincida exactamente con el registro.

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¿Qué hay en el Museo de Nintendo?

Primer piso

Al ingresar al museo, tu pase digital recibe una carga inicial de 10 monedas digitales virtuales. Estas monedas son tu pase de acceso para activar una serie de atracciones interactivas masivas distribuidas por toda la planta baja:

Ultra Hand

Ultra Machine

Controles Gigantes

Talleres artesanales para crear tus cartas Hanafuda

Segundo piso

Se encuentra un archivo histórico donde encuentras todas y cada una de las consolas, accesorios, prototipos y variantes de color que Nintendo ha lanzado al mercado global y japonés a lo largo de su existencia.

Hay pantallas interactivas de alta definición que proyectan fragmentos de video de los juegos más emblemáticos de cada sistema. Además, la exhibición incluye las rarezas comerciales más extrañas de la firma.

Cafetería y tienda de merch

El Museo de Nintendo cuenta con su propia cafetería temática oficial, bautizada con el nombre de Hatena Burger. A través de pantallas táctiles, puedes diseñar tu propia hamburguesa ideal seleccionando entre una enorme variedad de tipos de pan, carnes, vegetales frescos y salsas especiales inspiradas en los sabores de la prefectura de Kyoto.

Para concluir la visita con broche de oro, la tienda oficial del museo, llamada Bonaparte, encuentras mercancía diseñada exclusivamente para el museo: desde llaveros y tazas, cuadernos con las ilustraciones de los primeros patentes de tecnología, hasta cojines con la forma exacta de los cartuchos de juego retro y sets coleccionables de cartas Hanafuda de edición limitada.

No dejes pasar la oportunidad de vivir esta experiencia única en el Museo de Nintendo en Japón. Es un testimonio vivo de cómo el entretenimiento bien diseñado puede romper barreras generacionales.