American Pistachio Growers destaca los beneficios nutricionales del pistache para el bienestar diario

American Pistachio Growers comparte información sobre la evidencia científica que relaciona el consumo de pistaches con diferentes aspectos del bienestar integral. Entre los beneficios documentados se encuentran su contribución a la salud cardiovascular, la función cognitiva y el equilibrio del microbioma intestinal, como parte de una alimentación equilibrada.

El bienestar comprende una dimensión integral que va más allá de la ausencia de enfermedad o dolor. Se trata de un estado de plenitud que engloba la salud física, mental y social, reflejando la capacidad de una persona para funcionar de manera óptima como parte de un colectivo. De ahí que las estrategias enfocadas en la promoción del bienestar resulten fundamentales para impactar diferentes áreas, tanto a nivel individual como comunitario, favoreciendo mayor creatividad, adaptabilidad, salud mental y resiliencia e incluso longevidad. En este sentido, recursos que forman parte de la alimentación cotidiana, como las oleaginosas, comúnmente conocidas como frutos secos, pueden contribuir a este objetivo.

"Se pasan por alto recursos que pueden contribuir al bienestar, como los alimentos que forman parte de una alimentación equilibrada", señaló la Dra. Arely Vergara, nutrióloga, investigadora y embajadora de American Pistachio Growers.

La relación más estudiada entre el consumo de pistaches y la salud es la vinculada con el sistema cardiovascular. Aunque durante años se consideraron alimentos con un importante aporte energético debido a su contenido de grasa, actualmente se reconoce que la mayor parte corresponde a ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, asociados con mantener las arterias flexibles y libres de la acumulación de placa ateroesclerótica, reduciendo el riesgo de enfermedad coronaria.

De igual manera, el consumo de oleaginosas se relaciona con el cuidado del cerebro. Su aporte de vitamina E y otros antioxidantes ayuda a proteger a las neuronas del estrés oxidativo, proceso relacionado con el envejecimiento cerebral y enfermedades neurodegenerativas. Además, nutrimentos como magnesio, selenio y zinc contribuyen a una mejor función cognitiva, incluyendo la memoria, la velocidad de procesamiento y la regulación del estado de ánimo.

La fibra insoluble que contienen actúa como prebiótico, sirviendo de alimento para las bacterias benéficas del intestino. Un microbioma intestinal saludable es clave para una buena digestión y la prevención de diversas enfermedades; se asocia con la conexión conocida como "eje intestino-cerebro", cuya influencia positiva promueve la producción de serotonina.

Para obtener más información sobre nutrición, salud y los beneficios de los Pistaches Americanos, visitar el apartado de Nutrición y Salud de American Pistachio Growers en su sitio web.