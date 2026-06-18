De casa embrujada a centro comunitario: la transformación de la Casa Moira

La Casa Moira es uno de esos lugares de la Ciudad de México que durante años estuvo rodeado de misterio. Su historia estuvo marcada por relatos de terror, supuestos fenómenos paranormales y una leyenda que la convirtió en uno de los sitios más comentados entre los aficionados a lo sobrenatural.

Sin embargo, el inmueble tiene una realidad muy distinta en la actualidad. Lo que alguna vez fue señalado como una casa embrujada, hoy funciona como un espacio comunitario y cultural abierto al público.

Pero, ¿qué ocurrió realmente en este lugar y por qué su historia sigue despertando curiosidad entre los capitalinos? Aquí te contamos.

¿Cuál es la leyenda de la Casa Moira?

La leyenda más conocida de la Casa Moira se remonta a la década de los años 70 y gira en torno a un niño llamado Marco.

Según el relato popular, el menor decidió explorar la vivienda y, al ingresar, encontró el cuerpo de un hombre colgado en uno de los espacios de la casa. El hallazgo lo habría dejado profundamente impactado.

Lo más inquietante de la historia es que, de acuerdo con la leyenda, diez años después Marco regresó al lugar y presuntamente apareció sin vida en el mismo sitio donde había visto aquel cuerpo años atrás.

La narración se popularizó entre los habitantes de la ciudad y contribuyó a que la Casa Moira fuera considerada durante décadas como una vivienda embrujada.

La fama del inmueble creció tanto que incluso fue visitado por investigadores y grupos interesados en documentar supuestos fenómenos paranormales en su interior.

¿Dónde está la Casa Moira?

La Casa Moira se encuentra ubicada en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Su dirección es Avenida José Vasconcelos 125, CDMX.

A diferencia de lo que muchos podrían imaginar al escuchar su historia, el inmueble no está abandonado ni permanece cerrado al público. Por el contrario, actualmente funciona como un espacio de encuentro comunitario y cultural.

Centro comunitario: el nuevo rostro de la Casa Moira

Aunque durante años fue conocida por las historias de terror que la rodeaban, la Casa Moira inició una nueva etapa en 2024 al convertirse en un centro comunitario.

Desde entonces, el espacio ha sido sede de talleres, conversatorios, presentaciones editoriales, bazares y diversas actividades culturales dirigidas al público en general.

Además, se ha consolidado como un punto de apoyo y convivencia para la comunidad LGBTIQ+, promoviendo actividades enfocadas en la inclusión, la cultura y la participación ciudadana.

La transformación de la Casa Moira demuestra cómo un lugar marcado por las leyendas puede adquirir un nuevo significado para quienes lo visitan.

Aunque la capital cuenta con numerosas historias de misterio y edificios asociados a relatos sobrenaturales, la Casa Moira continúa siendo uno de los sitios que más curiosidad despierta entre quienes buscan conocer las leyendas urbanas que forman parte de la historia de la capital.