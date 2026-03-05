¿Eres fan del rock? Hard Rock Café regresa a la CDMX con nueva sede

Si eres fan del rock, o tu papá lo es, esta noticia seguro les va a encantar: regresa el icónico Hard Rock Cafe a la Ciudad de México, uno de los lugares favoritos para los amantes de este género musical.

Se trata de una gran noticia para los seguidores del rock, ya que este emblemático lugar cerró sus puertas hace más de una década en la CDMX. Ahora vuelve con un nuevo espacio para disfrutar de su ambiente único, buena comida y música.

Ya sea para una comida diferente, una salida con amigos o simplemente para sentir la vibra del rock, este café vuelve a convertirse en un punto de reunión para los fans.

¿Cuál es la historia de Hard Rock Café?

El icónico café tiene una historia importante. Fue fundado el 14 de junio de 1971 por los estadounidenses Isaac Tigrett y Peter Morton en London.

El nombre del restaurante surgió inspirado en el álbum Morrison Hotel (1970) de la banda The Doors.

Con el paso del tiempo, el lugar se volvió muy popular entre los amantes del rock gracias a su ambiente lleno de música y memorabilia relacionada con grandes artistas.

La famosa colección comenzó en 1979 cuando el guitarrista Eric Clapton regaló una de sus guitarras al restaurante, ya que era uno de los sitios que solía visitar.

A partir de ese momento, muchos artistas comenzaron a donar artículos como guitarras, vestuario y objetos personales. Entre ellos destacan piezas relacionadas con The Beatles, Queen, Elvis Presley, The Rolling Stones y Madonna.

¿Cuántos Hard Rock Café existen?

Además de su ambiente musical, este icónico restaurante también es conocido por su menú con hamburguesas, sándwiches , ensaladas, cocteles y cervezas, que se han vuelto parte de la experiencia para los visitantes.

Actualmente, la marca cuenta con más de 165 locales en más de 70 países alrededor del mundo.

En México ya existen sucursales en destinos turísticos como Cancún y Guadalajara, que reciben tanto a turistas como a fans del rock.

Hard Rock Café CDMX

El restaurante llegó por primera vez a la CDMX en 1989, con una sucursal en la zona de Polanco. Sin embargo, en 2013 cerró sus puertas tras algunos problemas administrativos con la marca.

Ahora, después de más de una década, el Hard Rock Café vuelve a la capital y abrirá sus puertas en el World Trade Center Ciudad de México.

De acuerdo con publicaciones compartidas en redes sociales, el lugar también contará con la Rock Shop, la tienda oficial donde los visitantes podrán comprar souvenirs y artículos de la marca.

Así que si eres fan del rock o quieres vivir una experiencia diferente, este lugar promete convertirse nuevamente en un punto imperdible para los amantes de la música en la CDMX.