Convergencia de sentidos

San Miguel de Allende se prepara para sumar una nueva experiencia a su oferta gastronómica y cultural. Del 26 al 30 de agosto se llevará a cabo la primera edición de GEMA, un festival que reunirá gastronomía, vino, mixología, arte y cultura en distintos espacios de la ciudad.

La presentación ante medios se realizó en el restaurante El Bajío, en Polanco, a través de un encuentro que combinó conferencia de prensa, gastronomía y música.

Héctor Aguilar Uriarte, presidente de CANIRAC San Miguel de Allende, destacó que GEMA nace con la intención de impulsar el talento local y consolidar al destino como referente gastronómico y cultural.

“GEMA representa un nuevo capítulo para San Miguel de Allende”, enfatizó.

Para esta primera edición se proyecta la llegada de 62,500 visitantes y una derrama económica estimada en 351 millones de pesos, resultado de la colaboración entre CANIRAC, iniciativa privada y gobiernos municipal y estatal.

Durante cinco días, restaurantes, hoteles, viñedos, galerías y espacios culturales serán escenario de cenas especiales, catas de vino, rutas de mixología, coctelería de autor, recorridos en viñedos, exposiciones e intervenciones artísticas.

El encuentro de presentación anticipó la esencia del festival con un brindis de vino espumoso guanajuatense, cinco antojitos tradicionales creados por el chef Raymundo Gutiérrez y música en vivo de Alfredo Deffis Manouche Quartet.

Con una visión de largo plazo, GEMA busca convertirse en una plataforma permanente de colaboración que impulse el talento, los productos mexicanos y nuevas experiencias para descubrir San Miguel de Allende.