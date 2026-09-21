Equinoccio de otoño 2026: cuándo, a qué hora y por qué los días serán más cortos

El equinoccio de otoño 2026 está por iniciar en México. Se trata de una nueva etapa del año caracterizada por modificaciones en la duración del día, la noche y las condiciones climáticas en territorio nacional.

La llegada de este fenómeno astronómico representa una transición entre las temperaturas cálidas hacia la temporada de frío. Ocurre cuando el Sol se ubica directamente sobre la línea del ecuador terrestre, por lo que, en ese momento, ambos hemisferios reciben una cantidad similar de luz solar, lo que provoca que la duración del día y la noche sea prácticamente igual.

¿Cuándo y a qué hora inicia el equinoccio de otoño 2026 en México?

Equinoccio de otoño 2026 en México. Pixabay

Aunque popularmente se considera que la nueva estación llega el 23 de septiembre, este año el cambio ocurrirá un día antes. El equinoccio de otoño 2026 será el martes 22 de septiembre a las 18:06 horas, tiempo del centro de México.

De acuerdo con los cálculos astronómicos, ese será el momento exacto en el que comenzará oficialmente el otoño astronómico en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, por el contrario, tendrá lugar el inicio de la primavera.

Este fenómeno ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste de norte a sur, un momento que marca el cambio astronómico entre el verano y el otoño en el hemisferio norte.

Aunque suele relacionarse con la idea de que el día y la noche tienen exactamente la misma duración, esto no ocurre de manera idéntica en todas las ciudades. La duración de la luz solar también depende de la ubicación geográfica y de otros factores relacionados con la atmósfera y la forma en que se calcula la salida y puesta del Sol.

Por ejemplo, en Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2026 el amanecer está previsto alrededor de las 6:25 horas, mientras que la puesta de Sol ocurrirá aproximadamente a las 18:32 horas.

Cabe destacar que el inicio del otoño astronómico no significa que las temperaturas vayan a cambiar de manera inmediata en todo el país. El clima puede variar considerablemente entre regiones y dependerá de las condiciones meteorológicas que se presenten durante esos días.

Por ello, aunque el calendario astronómico marque el comienzo del otoño el 22 de septiembre, en algunas zonas de México todavía pueden registrarse temperaturas elevadas, mientras que en otras comenzarán a sentirse condiciones más frescas.

¿Por qué los días serán más cortos en el otoño?

Equinoccio de otoño 2026 en México. Pixabay

Con la llegada del equinoccio de otoño, los días comenzarán a tener cada vez menos horas de luz en el hemisferio norte. Sin embargo, este cambio no ocurre de golpe el día del equinoccio, sino que se presenta de manera gradual durante las semanas siguientes.

La razón está en la inclinación de la Tierra. Nuestro planeta tiene una inclinación de aproximadamente 23.5 grados y, mientras avanza alrededor del Sol, esa posición hace que el hemisferio norte reciba cada vez menos luz solar directa después del equinoccio de septiembre.

En términos sencillos, el Sol comenzará a aparecer durante menos tiempo sobre el horizonte. Por eso, conforme avance el otoño, el amanecer llegará un poco más tarde y el atardecer ocurrirá un poco más temprano, haciendo que las horas de luz disminuyan poco a poco.

Este proceso continuará durante los siguientes meses hasta llegar al solsticio de invierno, cuando se registra el día con menos horas de luz del año en el hemisferio norte.

Es importante recordar que el cambio es gradual y que la cantidad de horas de luz no es exactamente la misma en todas las ciudades, ya que también depende de la ubicación geográfica.

¿Cuándo termina el otoño 2026?

Equinoccio de otoño 2026 en México. Pixabay

El otoño astronómico tendrá una duración aproximada de 89 días y 21 horas. La estación llegará a su fin el lunes 21 de diciembre de 2026, cuando ocurra el solsticio de invierno y comience oficialmente el invierno en el hemisferio norte.

Para México, este cambio de estación también estará acompañado por otros acontecimientos astronómicos durante los próximos meses, por lo que el otoño ofrecerá distintas oportunidades para observar el cielo.

Uno de los eventos destacados será la primera Luna llena, pocos días después del equinoccio.

¿Qué eventos astronómicos habrá en otoño 2026?

El otoño de 2026 estará acompañado por varios acontecimientos astronómicos que podrán seguirse desde México. Después del equinoccio del 22 de septiembre, habrá distintas fases de la Luna y oportunidades para observar el cielo nocturno durante los últimos meses del año.

Uno de los primeros eventos será la Luna llena del 26 de septiembre, que alcanzará su fase máxima a las 10:49 horas, tiempo de Ciudad de México. Posteriormente, habrá Luna llena el 25 de octubre, el 24 de noviembre y el 23 de diciembre. Esta última ocurrirá apenas dos días después del inicio del invierno.

Durante octubre, noviembre y diciembre también se presentarán distintas lluvias de meteoros, fenómenos que pueden ofrecer la oportunidad de observar destellos o "estrellas fugaces" en el cielo cuando las condiciones de observación sean favorables. Las fechas exactas de mayor actividad y las condiciones de visibilidad dependen de cada lluvia y de la presencia de luz lunar.

Otro punto importante es que no habrá un eclipse visible desde México durante el otoño de 2026. Los eclipses que sí serán visibles desde el país durante 2026 ocurrieron antes de esta estación, incluido el eclipse lunar parcial de agosto.

Además de estos acontecimientos, durante el otoño será posible observar distintos planetas y objetos celestes a simple vista o con ayuda de instrumentos, dependiendo de la fecha, el lugar y las condiciones del cielo.