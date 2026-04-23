Día Internacional del Libro: ¿Cómo elegir libros para niños de 1 y 2 años?

La lectura en los bebés es una de las introducciones más poderosas al mundo del aprendizaje. No solo estimula su desarrollo, también fortalece el vínculo con mamá y papá desde los primeros años de vida.

Si estás buscando libros adecuados para su edad, aquí te compartimos recomendaciones para elegir ejemplares ideales para niños de 1 a 2 años y acompañar su crecimiento de forma divertida.

¿Cómo influye la lectura en los bebés?

De acuerdo con especialistas en desarrollo infantil, como Kids Health, los bebés aprenden de múltiples formas, y la lectura es una de las más completas. Entre sus principales beneficios destacan:

Escuchar diferentes sonidos y emociones ayuda a fortalecer su desarrollo emocional y social .

Escuchar diferentes sonidos y emociones ayuda a . Los libros los invitan a mirar, señalar, tocar y responder, lo que estimula sus habilidades cognitivas .

. Mejora su lenguaje al imitar sonidos, reconocer imágenes y aprender nuevas palabras.

al imitar sonidos, reconocer imágenes y aprender nuevas palabras. Leerles desde pequeños no solo es entretenimiento: es una herramienta clave para su desarrollo integral.

¿Cómo elegir libros para niños de 1 y 2 años? Foto: Canva

Libros para niños de 1 a 2 años

Elegir un libro puede parecer complicado, pero considerar su edad es fundamental para estimular sus habilidades de forma adecuada.

De acuerdo con recomendaciones de programas como Head Start, estos son los aspectos que debes tomar en cuenta:

Contenido:

A esta edad, los niños son muy curiosos. Lo ideal es elegir libros con personajes conocidos como animales, niños o figuras cotidianas.

Los libros con imágenes llamativas o interactivos, como los pop-up, son una excelente opción para captar su atención y despertar su curiosidad.

Lenguaje:

Los pequeños aprenden imitando, por lo que los libros con canciones, rimas o frases repetitivas son ideales.

Además, es recomendable optar por textos cortos con pocas palabras, que les permitan relacionar fácilmente las imágenes con el lenguaje.

Diseño:

A esta edad, los niños exploran el mundo con las manos. Por eso, los libros con páginas gruesas, materiales resistentes o texturas son perfectos.

También puedes elegir libros con elementos táctiles, ya que no solo despiertan su curiosidad, sino que fortalecen su motricidad y conexión con la lectura.

Lectura en voz alta:

Escuchar la voz de mamá o papá mientras leen genera seguridad, por lo que relacionan ese espacio con la lectura, además de sentir cercanía emocional.

Leer en voz alta no solo crea un vínculo afectivo, también ayuda a que el bebé asocie los sonidos con su entorno y comience a imitarlos. Además, se convierte en una experiencia compartida que ambos disfrutan.

¿Cómo elegir libros para niños de 1 y 2 años? Foto: Canva

¿Qué se podría hacer para fomentar la lectura en los niños?

Crear el hábito de la lectura desde la infancia puede marcar una gran diferencia en su desarrollo y en su relación con los libros en el futuro.

Algunas recomendaciones, basadas en la Secretaría de Educación Pública (SEP), son:

Hacer que vean la lectura como una actividad placentera, no como una obligación.

Hacer que vean la lectura como una actividad placentera, no como una obligación. Dar el ejemplo: que te vean leer con frecuencia.

Elegir temas que les interesen y hacerles preguntas sobre lo que ven.

Establecer un momento diario para leer juntos.

Conversar sobre los libros para reforzar su comprensión.

Leerle a tu bebé es una inversión en su desarrollo emocional, cognitivo y lingüístico. Elegir el libro adecuado puede hacer toda la diferencia y convertir este momento en uno de los más especiales del día.

¿Cómo elegir libros para niños de 1 y 2 años? Foto: Canva

Si tienes dudas sobre qué libros elegir, también puedes apoyarte en especialistas o pediatras para encontrar opciones ideales según su edad.