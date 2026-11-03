¿Cómo armar tu mochila de vida? Recomendaciones para adultos, niños y mascotas

Después de los sismos de 2017 en México, una de las principales recomendaciones es tener una mochila lista con elementos indispensables para una emergencia. Este año, vuelve a resonar la necesidad de armar una mochila de vida, esto es lo que debe llevar.

La situación mundial actual es algo compleja. Las tensiones internas y problemas geopolíticos se unen a desastres naturales, fenómenos meteorológicos y otras contingencias. Esto ha hecho que varios países lancen la recomendación de guardar provisiones y otros insumos importantes.

Ojo, esto no se trata de un acuerdo entre todos los países o una señal de que algo vaya a pasar. Simplemente, es un recordatorio de que debemos estar prevenidos, algo que en México se ha ido reforzando a lo largo de los años.

Justamente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aprovechó para recordar, a través de sus redes sociales, que esta mochila debe contener suministros básicos para sobrevivir las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo, pero ¿qué debemos meter?

La mochila de vida siempre debe estar en un lugar visible y accesible Canva

¿Qué debe llevar una mochila de vida básica?

Agua y alimentos no perecederos. Incluye botellas de agua embotellada, alimentos enlatados abre fácil, barras de cereal, frutos secos, frutas deshidratadas y otros alimentos en porciones pequeñas que no requieran refrigeración y estén listos para comer.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos. Tu kit debe tener lo básico para atender lesiones menores, como gasas, vendas, cinta adhesiva, curitas, guantes desechables, antiséptico, tijeras de punta roma y termómetro.

También debes llevar los medicamentos que utilices en caso de tener una enfermedad crónica. Ya que esta mochila debe estar siempre lista, es importante revisar las fechas de caducidad cada cierto tiempo y sustituir los medicamentos que ya vayan a caducar.

Documentos personales y dinero en efectivo. Se recomienda siempre tener copias de identificaciones oficiales, acta de nacimiento, CURP, copia del seguro médico, documentos de propiedad o contratos relevantes, además de una agenda con teléfonos de familiares.

De igual modo, es necesario tener una pequeña suma de dinero en efectivo, en billetes de denominación baja, en caso de que no sea posible acceder a un cajero.

Linterna y radio de baterías. Estos elementos nos ayudan en caso de un apagón eléctrico, no solo para iluminarnos, sino para mantenernos informados. Incluye pilas de repuesto además de una batería portátil para el celular, la cual debes mantener cargada.

Ropa y cobija. Lo recomendado es poner una muda de ropa, incluyendo ropa interior y calcetines, y un suéter o chamarra, además de un impermeable, una cobija ligera y unos zapatos resistentes.

Artículos de higiene. El papel higiénico, las toallitas húmedas, un cepillo de dientes, pasta dental, jabón y gel antibacterial, no deben faltar. En el caso de usar lentes, ten unos de repuesto dentro de la mochila.

También se recomienda incluir toallas sanitarias o tampones, además de pañales desechables.

Otros artículos que pueden ser útiles: silbato, encendedor, copias de llaves de la casa y el automóvil, navaja, libreta, pluma y cubrebocas.

Al momento de armar la mochila de vida, las autoridades recomiendan usar una mochila impermeable, amplia y evitar ponerle demasiado peso. Por eso, lo ideal es que sea una por miembro, así se puede ajustar a las necesidades de cada uno.

La mochila de vida siempre debe tener un botiquín médico básico Canva

¿Qué poner en la mochila de vida de los niños?

Además de los elementos básicos, las mochilas de vida de los niños deben contemplar sus necesidades físicas y emocionales, por lo que vale la pena añadir:

Alimentos que les gusten

Medicamentos pediátricos

Una tarjeta con su nombre, teléfonos de contacto de sus familiares e información médica relevante

Pañales y toallitas húmedas (si utilizan)

Un pequeño juguete, libro o peluche

En la mochila de vida de los más pequeños debemos incluir biberones, comida que les guste y fórmula Canva

¿Cómo armar la mochila de vida de las mascotas?

Suficiente agua potable

Alimento guardado en empaques protegidos contra la humedad (puedes combinar croquetas y alimento húmedo)

Platos plegables para comida y agua

Correa, arnés y transportadora. Esta última debe estar a la mano, especialmente si tenemos gatos ya animales pequeños. Es importante acostumbrarlos desde antes para que sea más fácil meterlos.

Cartilla de vacunación y otros documentos que ayuden a comprobar su estado de salud

Medicamentos de uso veterinario (en caso de ser necesarios)

Bolsas para recoger sus heces. En el caso de los gatos, guarda una bandeja plegable y arena.

Cobija o toalla para que estén cómodos y calientitos

Juguete que le ayude a reducir el estrés; lo mejor es que sea un objeto conocido.

Finalmente, recuerda que tu mascota debe siempre traer un collar con su placa de identificación, así será más fácil encontrarlo en caso de que salga corriendo o se separen. De igual modo, guarda en tu mochila de emergencia una foto suya reciente en caso de que sea necesario buscarla.

Las mochilas de vida de toda la familia deben estar en un lugar accesible y visible, cerca de la ruta de evacuación, para tomarlas fácilmente en caso de emergencia. ¿Tú ya tienes la tuya?