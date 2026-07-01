Policía de Ecatepec detiene a ladrón ‘serial’ de escuelas

Un sujeto fue detenido luego de que fuera sorprendido por elementos de la Policía Municipal de Ecatepec cuando saltaba la barda de la primaria “Sostenes Rocha”, en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, el hombre estaría relacionado con otros atracos a escuelas, por lo que fue presentado ante el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron en la calle Cenzontle, en la sección Xochiquetzal de la citada colonia, cuando uniformados realizaban patrullajes preventivos en inmediaciones de planteles educativos observaron cuando a un sujeto que brincaba una barda desde el interior de la escuela, de donde salió con varios metros de cable, al ver la presencia policial emprendió la huida.

Los uniformados realizaron la persecución del sujeto, a quien dieron alcance a unos metros y le aseguraron 11 metros de cable de cobre con forro de plástico negro, el cual pertenecía a la infraestructura hidráulica del plantel, también le encontraron un cuchillo y unas pinzas.

Foto: Especial

Por estos hechos fue detenido Luis Esteban “N” de 19 años, quien fue presentado ante el Ministerio Público por el delito de robo cometido a escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas.

En redes sociales circuló un video donde el sujeto fue grabado mientras intentaba introducirse a la primaria “Ignacio Manuel Altamirano” por la puerta frontal; sin embargo, no pudo conseguirlo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el sujeto detenido al parecer estaría relacionado con otros dos atracos en escuelas de la zona.