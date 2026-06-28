Entrega Delfina Gómez olla de captación en Texcoco para almacenar más de 50 millones de litros de agua

Para fortalecer de manera integral la producción agrícola y reducir con eficacia los efectos de la sequía, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó formalmente la geomembrana de la olla de captación de agua denominada "Tláloc". Esta nueva infraestructura hidráulica de gran escala permitirá almacenar más de 50 millones de litros de agua, un volumen que resulta equivalente a 20 albercas olímpicas, y beneficiará de manera directa a 150 productoras y productores florícolas radicados en la comunidad de Santa María Nativitas.

La magna obra cuenta con una superficie exacta de 18 mil 219 metros cuadrados que se encuentra totalmente cubierta con geomembrana, una lámina plástica sintética, flexible y altamente impermeable diseñada específicamente para controlar y prevenir filtraciones de líquidos.

“El agua representa más que un recurso natural; es sustento, desarrollo y bienestar para nuestras comunidades", aseveró la Maestra Delfina Gómez Álvarez durante el acto oficial. La gobernadora mexiquense destacó que la entrega de esta infraestructura tiene un enorme valor para las familias de la región, la cual es considerada una comunidad fundamental para la producción de flores en la entidad. Esta relevante iniciativa se inserta formalmente dentro de las acciones estratégicas del programa denominado Transformando el Campo, así como de la directriz estatal "2026, Año de las Obras en Estado de México", y fue ejecutada mediante una inversión bipartita transparente entre el gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento local.

Como parte del proyecto integral, se realizaron trabajos complementarios de desazolve, ensanchamiento y la construcción de un cerco perimetral de 606 metros lineales con el objetivo de brindar mayor seguridad a la población y a los seres sintientes de la zona. Asimismo, el plan estatal contempla la construcción de un total de 23 ollas de captación en la región, con lo cual la infraestructura hidráulica alcanzará una capacidad histórica de 204 mil metros cúbicos de almacenamiento.

Por su parte, la Secretaría del Campo del estado informó que durante el periodo de 2024 y 2025 se destinaron 5 millones de pesos para fortalecer tres unidades de riego, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua del Gobierno de México, ampliando la disponibilidad del recurso.