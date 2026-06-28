Continúan labores de apoyo tras inundaciones en Tlalnepantla

Las intensas lluvias registradas en Tlalnepantla, Estado de México, provocaron inundaciones en diversas calles y afectaciones en viviendas, lo que obligó al despliegue de personal de Protección Civil, Bomberos y organismos estatales para atender las emergencias y reducir los niveles del agua.

Se efectuó el traslado seguro de personas adultas mayores en una zona inundada, se da prioridad en todo momento su integridad y bienestar”, se informó en sus redes sociales.

Las autoridades municipales informaron que todo el personal operativo fue movilizado hacia distintos puntos del municipio con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la población y atender las zonas con mayores afectaciones.

Entre los sitios más afectados se encuentra la Unidad Habitacional Gustavo Baz, donde brigadas de emergencia brindaron apoyo a las familias que registraron ingreso de agua en sus viviendas.

En Protección Civil y Bomberos mantenemos un operativo permanente para brindar atención oportuna a las emergencias”, informaron las autoridades municipales.

Las autoridades municipales informaron que todo el personal operativo fue movilizado hacia distintos puntos del municipio. Facebook

Atención en colonias afectadas y reducción de niveles de agua

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) reportó que personal especializado logró disminuir los niveles de agua acumulada en las calles Convento de Yuriria y Convento de Acolman, ubicadas en la colonia Los Reyes Iztacala.

De acuerdo con la dependencia estatal, hacia las 12:30 horas se observó una reducción importante de las anegaciones.

Las autoridades señalaron que los encharcamientos se originaron principalmente por el taponamiento de coladeras y bocas de tormenta debido a la acumulación de basura y desechos, un problema recurrente durante la temporada de lluvias en la zona metropolitana del Valle de México.

La CAEM reportó que personal especializado logró disminuir los niveles de agua acumulada en las calles Convento de Yuriria y Convento de Acolman. Facebook

Llamado a la población y riesgos para automovilistas

Las autoridades municipales recomendaron a los automovilistas reducir la velocidad, extremar precauciones y evitar cruzar zonas inundadas o con encharcamientos profundos.

Protección Civil advirtió que las corrientes de agua y la baja visibilidad pueden representar riesgos tanto para peatones como para conductores, especialmente en vialidades con pendientes o sistemas de drenaje saturados.

El municipio mantiene un monitoreo permanente de las zonas con mayores antecedentes de inundación, mientras continúan las labores de desazolve y limpieza de la infraestructura pluvial.

Un problema recurrente durante la temporada de lluvias

Las inundaciones en Tlalnepantla se han convertido en uno de los principales retos urbanos durante la temporada de precipitaciones debido a la saturación del drenaje, la acumulación de residuos sólidos y la intensidad de las lluvias en la zona metropolitana.

Especialistas en gestión del agua señalan que la limpieza de alcantarillas, la disposición adecuada de residuos y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica son factores clave para reducir el riesgo de anegaciones.

Mientras continúan las labores de atención, las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia a los servicios municipales.