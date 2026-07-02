Ruptura de drenaje provoca aparición de socavón en Nezahualcóyotl

Un socavón de cinco metros de ancho, tres de largo y tres de profundidad, apareció en la calle 10 de la colonia Maravillas, al reventarse un tubo de drenaje en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Se abrió un socavón a las 6 de la tarde del martes, previo a esto se soltó una fuerte lluvia, yo pienso que eso fue lo que lo detonó. Se escuchó un tronido y se fue para adentro el asfalto eso fue el martes, estaba lleno de agua obviamente por la lluvia, ahorita el agua se ha ido trasminando”, explicó Rocío, vecina de la localidad.

Mencionó que para tratar de evitar que algún vehículo cayera, colocaron piedras, por lo que solicitaron apoyo de las autoridades.

Foto: Especial

Asimismo, los vecinos mencionaron que ha empezado agrietarse otras partes de la misma calle, por lo que temen por sus viviendas, pues es la segunda ocasión en que se presenta un socavón en la misma zona.

Al respecto, Hugo Solis, director Administrativo del Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) del municipio, explicó que el socavón al parecer fue provocado por una ruptura de un tubo de la red de drenaje.

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La posible causa pues yo creo que fue caducidad del tubo, aquí también nos afecta un poco que las vibraciones de la avenida hacen ese quiebre del tubo, el tráfico pesado afecta en el subsuelo”.

Descartó que el socavón se siga abriendo y afecte a las viviendas, pues explicó que los hundimientos solo se darán al centro de la calle, por donde corre el drenaje.