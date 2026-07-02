'Kenzo' fue sedado y presentaba lesión al momento de su captura; permanece en observación

La Profepa informó que fue capturado Kenzo, el Tigre de Bengala Blanco que desde el sábado pasado se escapó del PIMVS (Predio e Instalación que Maneja Vida Silvestre), “Animal Experience México", ubicado en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Respecto al tema del tigre de bengala que se escapó de un PIMVS, en el municipio mexiquense de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que el ejemplar ha sido rescatado y se encuentra recibiendo atención médica. Continuaremos informando sobre su condición”, señaló en redes sociales.

Por su parte, Protección Civil del Estado de México detalló que luego de un operativo interinstitucional implementado bajo el Sistema de Comando de Incidentes, la mañana de este jueves “fue capturado de manera segura” Kenzo.

Tras ubicar al ejemplar, especialistas en manejo de fauna silvestre aplicaron el protocolo de captura mediante sedación controlada. Una vez inmovilizado, determinaron que presenta una lesión que no compromete sus funciones vitales ni su movilidad”, precisó.

Agregó que el Tigre de Bengala Blanco fue trasladado por personal especializado a un sitio seguro, donde continuará bajo observación y recibirá la atención correspondiente.

Agradecemos la colaboración de las instituciones participantes y de la ciudadanía por atender las recomendaciones emitidas durante el desarrollo del operativo”, manifestó.

Cabe recordar que Kenzo salió de su jaula, aprovechando trabajos de mantenimiento y obras que se realizaban en el predio.

El Tigre de Bengala Blanco estaba bajo resguardo del PIMVS "Animal Experience México", con número de registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT-PIMVS-CR-136-MEX/18, con domicilio conocido en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, a nombre de Guillermo Jonathan Martínez Flores, y con planes de manejo para Panthera tigris.