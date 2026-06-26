Semar colabora en retiro de cámaras ‘parásitas’ en colonias de Ecatepec

Personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Policía Municipal y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), participó en un operativo de seguridad para apoyar a autoridades ministeriales y municipales durante el retiro de cámaras presuntamente instaladas de manera irregular en calles de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

La acción se realizó en distintos puntos del municipio mexiquense, donde personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), junto con trabajadores del área de alumbrado público, llevó a cabo la neutralización de los dispositivos conocidos como “cámaras parásitas”.

Foto: Especial

De acuerdo con la información oficial, durante las diligencias fueron retiradas 64 cámaras ubicadas en diversas colonias de Ecatepec. Los equipos quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, con el objetivo de integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente.

La presencia del personal naval tuvo como finalidad mantener la seguridad perimetral en las zonas intervenidas, resguardar la integridad de los servidores públicos participantes y garantizar que las labores se desarrollaran en condiciones de orden.

La presencia del personal naval tuvo como finalidad mantener la seguridad perimetral en las zonas intervenidas Foto: Especial

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan coadyuvar en el retiro de dispositivos colocados sin autorización en la vía pública, así como fortalecer las investigaciones relacionadas con su instalación y posible uso.