Más de 30 horas de tensión: Atrincherado finalmente sale de su casa en Tecámac

Luego de permanecer más de 30 horas atrincherado en su domicilio, Miguel N salió de la vivienda acompañado por personal del Centro de Rehabilitación al que previamente había recurrido su familia para intentar internarlo en Tecámac, Estado de México.

Solo han podido aproximarse al domicilio los representantes de las Centros de Rehabilitación, pero el sujeto se niega a salir Foto: Especial

Alrededor de las 7:45 de la mañana, tras un diálogo entre los suegros del hombre y elementos de la policía, una camioneta blanca del Centro de Rehabilitación llegó al lugar. Dos integrantes del centro ingresaron al inmueble y, minutos después, uno de ellos salió con un objeto envuelto que, presuntamente, sería el arma que Miguel sostenía en un video difundido horas antes.

Posteriormente, Miguel abordó la unidad junto con su suegro y el personal del centro, que se retiró del sitio escoltado por elementos de distintas corporaciones policiacas.

Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a la Fiscalía Antisecuestro en el municipio de Tlalnepantla. En tanto, la casa comienza a ser cateada, en el domicilio sigue la esposa, su suegra y los niños.