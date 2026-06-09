Rescatan a adolescente extraviado en Nevado de Toluca

Un adolescente fue rescatado en un paraje del Nevado de Toluca, ya que al realizar senderismo en el sitio se extravió; el rescate estuvo a cargo del personal especializado de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

La alerta se emitió luego de recibir una llamada al número de emergencia 911, la familia del joven informó que dicha persona acudió al el Parque Nacional Nevado de Toluca, para realizar actividades recreativas y deportivas; sin embargo, no llegó a su domicilio.

De manera inmediata, personal operativo de la SSEM activó los protocolos correspondientes y coordinó un dispositivo de búsqueda. Debido a las condiciones climáticas prevalecientes y a la complejidad del terreno, las labores se desarrollaron mediante recorridos pie a tierra y con apoyo de vehículos todo terreno”.

Ubicación del adolescente

Luego de varias horas de búsqueda, los equipos de emergencia encontraron al menor en una zona conocida como El Manzano, en donde fue sometido a una revisión médica para descartar que tuviera alguna lesión.

Una vez confirmada su identidad y estado de salud, fue entregado a sus familiares, con lo que concluyeron satisfactoriamente las acciones de búsqueda y rescate implementadas por las autoridades estatales”.

Rescate en Sierra de Guadalupe

En otro hecho, la SSEM también rescató a una persona que se lesionó mientras realizaba actividades recreativas en la Sierra de Guadalupe durante el fin de semana, en el paraje conocido como “Mirador de Picacho”, en el municipio de Coacalco.

Los hechos ocurrieron cuando personal operativo realizaba recorridos preventivos, en ese momento recibieron una solicitud de apoyo por parte del área de Telemática del Parque Estatal Sierra de Guadalupe, donde se reportó que una persona se encontraba lesionada.

Foto: Especial

Los uniformados conformaron dos células de búsqueda que iniciaron el ascenso por diferentes rutas para ubicar a la persona. Tras diversas labores de rastreo y coordinación con familiares del lesionado, los elementos lograron localizar a un ciudadano, quien presentaba una lesión en el brazo izquierdo que le impedía continuar su recorrido”.

Traslado hospitalario

Al entrevistarse con el senderista, éste les explicó que se lesionó al realizar un salto, lo que provocó que cayera, por lo que solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Personal del Cuerpo de Bomberos del municipio valoró al hombre y determinó inmovilizar la extremidad; por las condiciones del terreno, así como para evitar mayores afectaciones, lo trasladaron en una patrulla hasta un sitio seguro, en donde se encontró con sus familiares, ya en compañía de ellos, los apoyaron para trasladarlo a un hospital.