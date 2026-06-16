Vecinos de Tecámac ven riesgo ante temporada de lluvias

Ante la temporada de lluvias, que está iniciando, vecinos del municipio de Tecámac, Estado de México, advirtieron el riesgo de inundaciones debido a la deficiencia en la infraestructura hidráulica, por la falta de trabajos preventivos de la administración de la presidenta municipal, Rosa Yolanda Wong Romero, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Los habitantes de colonias y fraccionamientos como Ojo de Agua, Los Héroes Tecámac y San Martín Azcatepec han denunciado, a través de las redes sociales, que los recursos y las obras de mitigación presentan una falta de planeación, con un evidente abandono de la infraestructura hidráulica y la desatención en la urbanización, lo que han dejado a miles de familias en una situación de alta vulnerabilidad.

En la Dirección General de Desarrollo Territorial y Gestión de Riesgos de Tecámac, a cargo de Luis Manuel del Río Escárcega, se han negado a presentar el atlas de riesgos y la estrategía para enfrentar las lluvias, que se caracterizan por su intensidad en esta zona del Estado de México.

Además, las solicitudes para que se realicen trabajos de desazolve y limpieza de las redes principales de drenaje no se atendieron a tiempo en la Dirección General de Infraestructura y Servicios Públicos, cuyo responsable es Alán Pérez Ortega.

En las denuncias presentadas por los habitantes de Tecámac se estableció que la pavimentación deficiente, la acumulación de basura y la incapacidad de la red de drenaje para soportar los caudales pluviales han convertido las principales avenidas del municipio en auténticos ríos navegables, incomunicando a sectores enteros.

Otro de los problemas que va en aumento en Tecámac es el crecimiento inmobiliario desordenado, autorizándose en zonas propensas a inundaciones; así como la falta de una correcta gestión de riesgos mantiene al cuerpo de bomberos y protección civil operando de manera reactiva, rebasados por las emergencias cuando el agua ya ha entrado a las viviendas y destruido el patrimonio de los habitantes.