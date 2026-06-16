Rescate ecológico de El Caracol alcanza 123 hectáreas de humedales

Más de 123 hectáreas del parque ecológico El Caracol han sido recuperadas por medio de la creación de humedales, de tal forma se avanza hacia la restauración de 800 hectáreas, con lo que se busca convertirlo en el parque ecológico más grande de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss informó que el proyecto, en el que también participan el gobierno de San Salvador Atenco e instancias estatales y federales, inició en enero de este año y hasta el momento suman 123.8 hectáreas inundadas.

Además de contemplarse el rescate de 800 hectáreas de esta Área Natural Protegida (ANP), que beneficiará a 10 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), “pues propiciará la recarga de mantos freáticos y mejorará la calidad del aire”, destacó.

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El Caracol va a ser el parque ecológico más grande de la Zona Metropolitana del Valle de México. Va a ser un centro de esparcimiento familiar, un pulmón verde, un centro de mil aves migratorias. Y va a ser el orgullo de Ecatepec”.

Agregó que con estas acciones “están regresando especies, vemos garzas, patos, águilas, flora endémica que creíamos perdida. Este lugar vuelve a ser un oasis para las aves migratorias. Se ven miles y miles de pájaros”.

Beneficios regionales

Detalló que el objetivo es crear un humedal en la zona de El Caracol, ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento Las Américas, que formó parte de la antigua empresa Sosa Texcoco, el cual captará agua pluvial y residual que por procesos naturales será depurada, lo que alimentará los mantos freáticos y generará oxígeno, además de que el sitio se convertirá en un oasis para diversas especies animales, sobre todo de aves.

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Son 800 hectáreas que vamos a recuperar, 550 hectáreas inundables y 250 hectáreas para áreas recreativas”, explicó.

Cisneros Coss explicó que ya se tienen 123.8 hectáreas inundadas, 2.5 kilómetros de bordos construidos, 10 bordos radiales completos y tres más al 90 por ciento.

Este proyecto es más que un parque, es un vaso regulador hídrico que va a recargar los mantos freáticos y va a tratar aguas combinadas. Va a regular grandes avenidas y va a estabilizar suelos”.

Destacó que, una vez terminado, tendrá beneficios regionales: 200 mil habitantes de colonias aledañas van a ser beneficiados directamente; otros dos millones de cuatro municipios, con la recuperación de cuerpos de agua y 10 millones más del Valle de México, por el mejoramiento ambiental.

Eso significa menos socavones, menos escasez, más vida para toda la región”, afirmó.

La zona de El Caracol, que forma parte del ANP del antiguo Lago de Texcoco, fue invadida en 2019 y había diversos asentamientos Foto: Especial

Frenaron invasión

La zona de El Caracol, que forma parte del ANP del antiguo Lago de Texcoco, fue invadida en 2019 y había diversos asentamientos, aunque fue recuperada y en enero pasado iniciaron los trabajos de este gran proyecto.

Letizia Silva Ontiveros, asesora técnica del Ayuntamiento, precisó que en el Caracol se instalará un ecosistema léntico, es decir, cuerpo de agua cerrado, estable y sin corriente continua, lo que genera un proceso natural de depuración del agua y que propicia la creación de oxígeno, de manera completamente ecológica.