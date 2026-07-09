Profesores de Ixtapaluca continúan detenidos, hay opiniones divididas en el caso

En las próximas horas será determinada la situación jurídica de los profesores Alfonso y José Luis N, quienes fueron detenidos luego de un connato de violencia en la Unidad Pedagógica Celestin Freinet en Ixtapaluca en el Estado de México.

Con detonaciones de arma de fuego y un enfrentamiento entre padres de familia contra policías de Ixtapaluca se llevó a acabo de la detención de dos profesores del Celestino Freinet. Foto: Especial

Cabe recordar que el pasado martes una madre de familia solicitó el apoyo de la policía por presuntos tocamientos a un menor.

Ante ello la policía irrumpió en el plantel lo que provocó un connato de violencia, en donde incluso hubo detonación de arma de fuego de un elemento.

Fueron detenidos Alfonso N a quien señalan de haber cometido tocamientos al menor y José Luis por obstrucción de la justicia ello de acuerdo al administrador del plantel Miguel Ángel Parra.

La Fiscalía de Justicia del Estado de México mencionó que en las próximas horas se determinará su situación legal.