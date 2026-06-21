Por no comprarle, vendedor callejero ataca a joven en Edomex |VIDEO

Momentos de pánico vivieron dos personas en el Estado de México, luego de que uno de ellos fuera atacado por un vendedor callejero en calles del municipio de San Vicente Chicoloapan.

De acuerdo a testigos y a una cámara de seguridad que grabó el momento, un joven resultó gravemente herido luego de ser agredido con un arma blanca por un hombre que presuntamente intentó venderle dulces en la colonia Revolución, en el municipio ya antes referido.

El caso fue difundido en el programa C4 en Alerta, conducido por el periodista Carlos Jiménez, donde se dieron a conocer las imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

¿Cómo fue la agresión?

En el video se observa una camioneta blanca estacionada mientras dos hombres conversan. Uno de ellos se encontraba en el asiento del copiloto y el otro permanecía fuera del vehículo.

Momentos después, un hombre con gorra se acercó para ofrecer dulces. Sin embargo, tras recibir una respuesta negativa, permaneció algunos segundos observando a su alrededor, aparentemente verificando que no hubiera personas cerca.

De manera repentina, el sujeto atacó al joven que se encontraba dentro de la camioneta. Ante la mirada de su compañero, éste intentó enfrentar al hombre. No obstante, al percatarse de que portaba un arma blanca, decidió mantener distancia y utilizó la camioneta como barrera de protección.

Durante varios segundos, ambos rodearon el vehículo mientras el agresor intentaba acercarse. Finalmente, la víctima logró salir de la unidad y ponerse a salvo, lo que provocó que el atacante huyera del lugar.

Tras el ataque, el joven lesionado fue trasladado a un hospital, donde fue atendido por las heridas provocadas.

Derivado de lo anterior, las autoridades municipales informaron que el presunto agresor fue localizado y detenido poco tiempo después de los hechos, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.