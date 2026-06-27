¡Pipazo en Edomex! Una pipa cargada con gas LP explotó y dejó destrozos

La tremenda explosión de una pipa cargada con gas LP sacudió este sábado 27 de junio la carretera federal Texcoco-Calpulalpan, a la altura de la comunidad de Santa Inés, en el Estado de México. El accidente dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y una mujer lesionada, además de severos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa salió del camino y volcó sobre la carretera México-Veracruz, para después explotar y provocar un intenso incendio que alcanzó un restaurante el cual sufrió graves afectaciones.

Pipazo

Información preliminar señala que el conductor de la unidad y su acompañante murieron calcinados, ya que sus cuerpos quedaron atrapados entre los restos del vehículo. En tanto, una mujer habitante del lugar, resultó lesionada luego de que pedazos de metal la alcanzaron cuando transitaba por la zona.

Bomberos, elementos de Protección Civil y corporaciones de emergencia trabajaron durante varios minutos para controlar el fuego y evitar que las llamas se extendieran a otros inmuebles cercanos.

Debido al siniestro, la circulación permanece cerrada en ambos sentidos de la carretera federal 136 México-Veracruz, en el tramo Texcoco-Calpulalpan, a la altura del kilómetro 38, por lo que las autoridades pidieron a los automovilistas utilizar vías alternas y seguir las indicaciones del personal de emergencia.

La Guardia Nacional Carreteras informó en sus redes sociales que también continúa un cierre parcial a la circulación por las labores de atención del accidente y exhortó a los conductores a extremar precauciones mientras concluyen los trabajos en la zona.