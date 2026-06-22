Instalan más Puntos Violeta en Ecatepec

Con la finalidad de dar mayor seguridad a las mujeres que salen a trabajar, ir a la escuela o hacer actividades, debido a que Ecatepec cuenta con doble alerta de género, se establecieron más Puntos Violeta en la Sierra de Guadalupe y en la colonia Santa Clara en establecimientos donde las mujeres puedan resguardarse ante alguna situación de riesgo, en lo que llega asistencia policial

Al supervisar el Operativo red Violeta, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss explicó que con estas acciones se busca combatir todas las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, “se trabaja casa por casa para que tengan los QR y puedan bajar la aplicación donde reciben apoyo psicológico, jurídico y acompañamiento en tiempo real si se sienten inseguras”, explicó.

En el despliegue operativo en donde participaron elementos de sector 9, Prevención del Delito, Proximidad Social, Tránsito, Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales y Unidad Canina en la colonia Santa Clara Coatitla, se determinaron Puntos Violeta en panaderías, tiendas, carnicerías y cocinas económicas, sitios que aseguró la edil serán de resguardo para mujeres en riesgo mientras llega ayuda institucional.

“En donde haya calcomanía Violeta, niñas, adolescentes y mujeres deben saber que es un lugar donde pueden acudir a pedir apoyo, porque no se puede normalizar la violencia, por eso trabajamos en conjunto la policía municipal y Marina”, apuntó

En el recorrido por calles de Santa Clara Coatitla, don Rafael Guzmán, chofer de un bici taxi decidió sumar su vehículo como Punto Violeta, donde ante algún peligro las mujeres puedan acercarse. “Aquí nos apoyamos todos, nos sumamos para que las mujeres estén seguras, que sepan que están seguras y van cómodas, todo el apoyo a ellas”.

En la parte alta, el despliegue se realizó en la colonia Buenavista y Santa Clara El Gallito, para colocar QR en negocios, ya que en esta zona se han registrado agresiones a mujeres por parte de sus parejas, y como resultado de la pronta reacción policial se han detenido a los responsables.

Ecatepec estrena robot para “cazar” tomas clandestinas

Ante la antigüedad de las redes de agua potable y drenaje, que provoca rupturas y obstrucciones por raíces, el gobierno municipal adquirió dos equipos de alta tecnología para detectar fugas de agua, tomas clandestinas y tuberías averiadas, con una inversión de tres millones de pesos.

Al poner en marcha estos equipos en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, se atendieron más de 400 fugas.

Azucena Cisneros Coss explicó que se trata de un Georadar 1500, que permite obtener una radiografía del subsuelo para detectar tuberías averiadas, fugas de agua, drenajes dañados, tomas clandestinas y oquedades que pueden convertirse en socavones.

Detalló que el segundo equipo es un robot de inspección de tuberías de agua potable y drenaje, que permite revisar el interior de las redes para localizar bloqueos, taponamientos, fracturas y fugas.

El robot tiene un alcance de 300 metros lineales y, en una sola revisión, permite detectar múltiples anomalías. Está equipado con GPS, control remoto y una cámara que georreferencia la ubicación del problema, lo que facilita su reparación y evita abrir innecesariamente el pavimento y las calles.

Cisneros Coss informó que ambos equipos representaron una inversión de tres millones de pesos y, además, evitan que trabajadores del Sapase ingresen a tuberías con presencia de gases tóxicos, lo que contribuye a salvaguardar su integridad.

Los equipos comenzaron a operar durante una megajornada de detección de fugas en Ciudad Cuauhtémoc, comunidad que presenta rezagos de varias décadas, con la participación de personal de todas las áreas del ayuntamiento.

Señaló que la zona de Ciudad Cuauhtémoc fue olvidada por administraciones anteriores, por lo que el actual gobierno destinó más de 100 millones de pesos para atender la falta de agua y rehabilitar la red.

Durante la megajornada, personal municipal atendió más de 400 fugas en 200 puntos de la comunidad.

Francisco Reyes Vázquez, director del Sapase, explicó que el robot puede introducirse en tuberías de 4, 6, 8, 10 y hasta 52 pulgadas para detectar problemas en las redes de agua y drenaje, mientras que el georadar determina con precisión la profundidad de las fugas.

Agregó que, en lo que va de la administración, se han reparado más de cinco mil fugas en tuberías de distintos diámetros.