Fuerte lluvia anega vialidades de Ecatepec, Tultepec y Coacalco

La fuerte lluvia registrada la tarde de este miércoles provocó anegaciones en vialidades de municipios como Ecatepec, Tultepec y Coacalco, en el Estado de México.

En Tultepec, las anegaciones afectaron la avenida Recursos Hidráulicos y parte de la avenida López Portillo; en Tultitlán, en lo que es conocido como el asta bandera.

Debido a que el agua alcanzó en algunos puntos hasta los 30 centímetros, la circulación del Mexibús presentó retrasos.

Asimismo, los encharcamientos provocaron largas filas de automóviles.

En Ecatepec, también se presentaron anegaciones en vialidades como la Avenida Central, Vía Morelos y la carretera Texcoco-Lechería

En Coacalco, en el Fraccionamiento Los Héroes y Villa de las Flores, al registrarse caída de granizo, el drenaje fue insuficiente por lo que el agua subió alrededor de 20 centímetros

Mientras que en la López Portillo cerca de un centro comercial varios vehículos quedaron varados.

FUERTES LLUVIAS PROVOCAN INUNDACIONES EN ECATEPEC Y COACALCO



La intensa lluvia registrada la tarde de este miércoles 1 de julio ocasionó severas afectaciones en Ecatepec y Coacalco, donde varias vialidades quedaron inundadas, complicando la circulación y generando problemas para… pic.twitter.com/ylV1DYrs10 — Código MX (@CdigoMXdigital) July 2, 2026

En CDMX, lluvia tira 30 árboles

Por Jonás López

La lluvia que cayó este miércoles en la Ciudad de México dejó 30 árboles caídos, 7 encharcamientos, 5 postes caídos y 1 cortocircuito, reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos.

La humedad y falta de mantenimiento provocó el derrumbe de una bóveda catalana en un domicilio de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez. Paramédicos atendieron a un menor por un golpe en el pie, pero no requirió traslado al hospital.

Mientras que en un domicilio ubicado en la colonia Santa Martha Acatitla Sur, en Iztapalapa, un encharcamiento penetró al interior de una vivienda y alcanzó un tirante de unos 35 centímetros.

Para las 21:00 horas, la mayor cantidad de lluvia cayó en la colonia Xalpa, en Iztapalapa, en donde se habían acumulado 18.75 milímetros (mm); es decir, 18.75 litros por metro cuadrado.

Los vulcanos atendieron servicios de retiro árboles y ramas caídas en alcaldías como Cuajimalpa, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztapalapa, entre otras.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía la Alerta Amarilla por lluvias de hasta en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Para este jueves se espera que sigan las lluvias de hasta 50 mm en la Ciudad de México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Los vulcanos atendieron servicios de retiro árboles y ramas caídas en varias alcaldías de la CDMX Foto: Especial

Prevén tormentas eléctricas para este jueves

Por Liliana Moscoso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua advirtió que para este jueves México enfrentará una jornada de severos contrastes climáticos, caracterizada por tormentas eléctricas con potencial de inundación en gran parte del territorio y temperaturas extremas que rebasarán los 45 grados Celsius en el norte del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan lluvias muy fuertes en las regiones de Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este), Hidalgo (sureste), Tlaxcala (norte), Puebla (norte), Guerrero (sureste) y Oaxaca (suroeste).

Asimismo, se prevén lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Chiapas. Las precipitaciones pluviales se extenderán en forma de chubascos sobre Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y la Península de Yucatán.