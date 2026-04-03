¿Quiénes son los detenidos por feminicidio de Diana Belén en Tultitlán?

Por ser los presuntos responsables del feminicidio de Diana Belén García Alfaro, mujer dedicada a la protección de animales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Octavio Enrique "N" y Diego Armando "N", quienes fueron ingresados a una cárcel para determinar su situación legal.

La víctima fue localizada sin vida el 18 de marzo, cuando se recibió una denuncia sobre el hallazgo de un cuerpo en la vía pública de la colonia Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con las investigaciones iniciadas por el Agente del Ministerio Público, la víctima fue reportada como desaparecida el 20 de marzo del año en curso; sin embargo, dos días antes su cuerpo fue hallado en calles del municipio de Tultitlán, en calidad de desconocida”, informó la fiscalía mexiquense.

Fue por medio de pruebas periciales que se pudo identificar a la mujer de 37 años, quien contaba con una ficha por desaparición desde el 19 de marzo.

Víctima fue agredida por ambos sujetos

En la investigación iniciada por la FGJEM se pudo determinar que Diana Belén García Alfaro estaba dentro de un domicilio, en la colonia Sierra de Guadalupe, en donde estaba acompañada por su pareja sentimental Octavio Enrique "N", así como por Diego Armando "N".

Foto: Especial

En algún momento, los dos hombres comenzaron a agredirla físicamente, tras cesar los golpes, la llevaron a otro domicilio en la calle ampliación San Marcos, en donde la arrebataron la vida con un arma de fuego, tras cometer el delito, abandonaron su cuerpos en la vía pública y escaparon del lugar.

Una vez que tomó conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió ubicar a Octavio Enrique "N" y Diego Armando "N", en la región de Huehuetoca donde fueron detenidos por delito diverso y posteriormente les fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de feminicidio”, detallaron las autoridades.

Ambos sujetos fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Readaptación Social de la zona, donde quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Antecedentes del caso

Diana Belén García Alfaro publicó en sus redes sociales que temía por su integridad, así como por la de sus mascotas, por lo que solicitó recibir protección de las autoridades, también se dio a conocer que desde noviembre de 2024 presentó una denuncia ante la FGJEM por violencia doméstica.

Además, por si situación económica no podía cambiarse de domicilio, por lo que también pedía donativos para poder darles de comer a los canes que tenía bajo su resguardo; incluso, unos días antes de que la asesinaran, denunció que dos de sus perros fueron envenenados.

Reproducir El cuerpo de la mujer fue localizado en la vía pública y un día después se reportó su desaparición y emitió una ficha de búsqueda

Sanciones por feminicidio

En el Código Penal del Estado de México se establece que la sanción en contra de la persona que cometa el delito de feminicidio es de 40 a 60 años, incluso prisión de por vida, así como multa de 700 a cinco mil días.

El responsable también perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, así como los inherentes a la patria potestad, tutela, guarda y custodia sobre las y los hijos.

La pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada o tenga discapacitada, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición”.

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