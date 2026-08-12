Ingresa a prisión acusado de abusar de su sobrina de 4 años 

El periodista Carlos Jimenez dio a conocer un video sobre el arribo a prisión de Alejandro “N”, sujeto acusado de abusar de su sobrina de solo cuatro años, delito que se cometió en el Estado de México; sin embargo, el hombre estuvo prófugo dos años y fue capturado en Querétaro.

Este caso causó indignación a principios de 2024, ya que el juez del caso dejó en libertad al presunto responsable porque la víctima no pudo decir la hora, fecha ni lugar de la agresión.

En el video se observa cuando el hombre baja de la parte trasera de una patrulla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con las manos esposadas al frente y la orden de aprehensión entre ellas.

El hombre es escoltado por un agente de la fiscalía, quien lo lleva hasta la puerta de la cárcel de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, en donde se identifica como Alejandro Mazatán e ingresa al penal.

La detención estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, quien entregó al hombre a las autoridades mexiquenses.

Personal de la Policía de Investigación del Delito de Querétaro realizó acciones de acompañamiento y coordinación con agentes de la FGJEM que permitieron ubicar al imputado en territorio queretano y dar cumplimiento al mandato judicial vigente. El imputado quedó a disposición de las autoridades de aquella entidad para la continuación del proceso penal correspondiente”.

Victoria Figueiras, madre de la víctima, compartió en 2024 el momento en que el juez Manuel Alejandro Martínez Vitela emitió su sentencia, por lo que incluso el Senado de la República exhortó al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado de México para su destitución, pues consideraron que sus decisiones fueron “absurdas, denigrantes, ultrajantes y humillantes”.

Sin embargo, en mayo de 2024 magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México revocaron la sentencia absolutoria y retomaron el caso bajo la perspectiva de género y derechos de la niñez, por lo que se procedió a emitir la sentencia condenatoria.