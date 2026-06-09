Llaman en Nezahualcóyotl a consolidar la organización social y ciudadana

La diputada local Carmen de la Rosa hizo un llamado a fortalecer la unidad, la organización territorial y la participación ciudadana para acompañar y consolidar el proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la Asamblea Informativa del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), realizada en Nezahualcóyotl, la legisladora señaló que los avances impulsados por la Cuarta Transformación exigen trabajo permanente en las comunidades, cercanía con la ciudadanía y una agenda que coloque en el centro las necesidades de las familias, las mujeres, las juventudes y los sectores populares.

La legisladora destacó que Nezahualcóyotl tiene una larga tradición de organización social y participación ciudadana, por lo que consideró fundamental fortalecer la unidad de las fuerzas progresistas para responder a los retos que enfrenta el municipio y contribuir al desarrollo del Estado de México y del país.

Excélsior

La diputada sostuvo que la transformación debe construirse a partir del diálogo, la suma de esfuerzos y el compromiso de quienes comparten los principios de justicia social, igualdad y bienestar para todas y todos.

En el encuentro, militantes y liderazgos territoriales coincidieron en la importancia de cerrar filas en torno al proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de fortalecer la organización popular para garantizar la continuidad de las políticas orientadas a reducir las desigualdades y ampliar los derechos de la población.

Asimismo, se reconoció el papel de las mujeres en la construcción de la transformación y la necesidad de continuar impulsando espacios de participación política y social que permitan fortalecer el desarrollo de las comunidades.

En particular, se reconoció el trabajo político y social de la diputada Carmen de la Rosa, quien representa una visión cercana a la gente, comprometida con las causas populares y con el desarrollo de Nezahualcóyotl.

En su intervención, Víctor Ibarra destacó que Nezahualcóyotl vive un momento histórico para fortalecer la organización territorial y construir una agenda común que coloque en el centro las necesidades de las familias, las mujeres, los jóvenes y los sectores populares.

Por su parte, la diputada Judith García Valencia hizo un llamado a cerrar filas en favor de la unidad y la participación activa de la ciudadanía.

La Asamblea Informativa reunió a representantes del Movimiento Nacional por la Esperanza, así como a liderazgos políticos de Nezahualcóyotl y del Estado de México.

La jornada concluyó con un mensaje de unidad y compromiso para seguir trabajando desde el territorio en favor de las causas sociales y del proyecto de transformación que impulsan el Gobierno de México, el Estado de México y Nezahualcóyotl.