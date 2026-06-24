Ecatepec instala centro para compraventa segura de vehículos

Luego de que se ha incrementado el fraude en la compraventa de autos, Ecatepec contará con un Centro de Compra Segura Vehicular, en donde apoyarán a los interesados en la revisión de unidades y documentos.

Esto como parte de la estrategia de seguridad contra el robo de vehículos, delito que ha disminuido 64 por ciento de 2024 a la fecha.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss explicó que con este centro se busca dar certeza y seguridad a quienes desean comprar o vender un auto.

Cuando una familia compra un automóvil invierte años de trabajo, ahorros, patrimonio. Y muchas veces, cuando cree que está haciendo una inversión para mejorar su vida, puede terminar siendo víctima de fraude, de robo, de documentos falsos o de corrupción”, precisó.

Detalló que en las transacciones de compraventa se registraban autos robados o clonados, alteración de números de identificación, facturas falsas, robos de efectivo y/o de vehículo, por lo que buscan frenar estos ilícitos.

Foto: Especial

Por ello, el centro es parte de la estrategia de seguridad para mantener a la baja el robo de vehículos, ya que Ecatepec pasó de tres mil 830 robos de vehículo en 2024 a 878 en lo que va de este 2026, lo que significa una disminución de 64 por ciento.

El Centro de Compra Vehicular Segura está ubicado en avenida Insurgentes Mz 136 Lt 33, Conjunto Las Américas, a donde los interesados pueden acudir a una verificación para detección de documentos falsos o inconsistencias, inspección física y pericial de la unidad.

Ether Hernández Leyva, responsable del Centro de Compra Segura Vehicular, precisó que el horario de atención es de 9:00 a 16:00 horas, los interesados deben realizar un registro previo en la página www.comprasegura.ecatepec.gob.mx donde deberán cargar factura original, tarjeta de circulación, INE, último pago de tenencia, comprobante de última verificación.

Los documentos serán verificados en plataformas, luego se agenda una cita para la entrega de documentos originales y validación de expedientes, donde se verificará el Número de Identificación de Vehículo (VIN), motor, serie y alguna posible alteración física, que permita emitir una acta de verificación y en su caso, llegar a un cierre de la transacción.