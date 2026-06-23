Ecatepec recupera espacios públicos gratuitos con rehabilitación del Deportivo Río De Luz

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la rehabilitación del deportivo Río de Luz, en un esfuerzo coordinado para erradicar el lucro en la infraestructura comunitaria, el gobierno federal ejecutó 55 acciones de rescate en 38 municipios del Estado de México a través del programa Mundial Social 2026.

Durante la inauguración del complejo, ubicado en la intersección de la Avenida Central y la calle Alfredo del Mazo, la alcaldesa de la demarcación. Al respecto, la mandataria municipal puntualizó: “En Ecatepec se gestó una cultura de muchos años de hacer de los espacios públicos un negocio. Los espacios públicos no son un negocio de nadie. Aquí debe haber Cambia de Cancha, jóvenes que están generando que otros jóvenes hagan deporte”.

La obra entregada incluyó la sustitución de una cancha de tierra por una de futbol 7 con pasto sintético financiada por la federación, complementada por la instalación de luminarias y el remozamiento total del parque por parte de las autoridades locales.

La administración municipal detalló que esta entrega forma parte de un plan sistemático que contempla la dignificación de 500 áreas comunes desde el inicio del trienio. Cisneros Coss aprovechó el acto para externar su agradecimiento formal a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por respaldar estas acciones de beneficio social.

“Los espacios públicos no son negocio, son lugares de libertades y derechos para las niñas y los niños”, reiteró la munícipe, quien enfatizó que la niñez del municipio merece entornos totalmente dignos.