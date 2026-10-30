Detienen a ocho vinculados al USON por delitos contra la salud

Fueron detenidos por su probable relación con delitos contra la salud, en la unidad habitacional San Isidro Atlautenco, siete hombres y una mujer al parecer vinculados con la organización criminal denominada como Unión de Sindicatos y Organizaciones (USON).

Ello como resultado de labores de inteligencia e intercambio de información entre personal naval comisionado en la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, con respaldo de Fuerza de Tarea Marina.

Operativo de seguridad Especial

En la operación conjunta intervino la Brigada de Infantería de Marina 7 y elementos de la policía municipal de Ecatepec, quienes proporcionaron seguridad perimetral a la Unidad de Investigación e Inteligencia Policial (UIIP) perteneciente a la SSEM y Guardia Nacional, con el fin de llevar a cabo la cumplimentación de técnicas de investigación en la unidad habitacional y el Mercado Zapata.

Durante el cateo fueron detenidas ocho personas al parecer integrantes de grupos delictivos agremiados a una organización delictiva con base social denominada “USON”, liderada por Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo”, quien se encuentra prófugo de la justicia.

De acuerdo con información de inteligencia ese grupo criminal está vinculado con delitos de homicidio, despojo, robo con violencia, extorsión, robo de agua, tráfico de drogas y armas en Ecatepec.

Por estos hechos fueron detenidos: Jesica “N” de 33 años alias “La Gorda”, Alexander Yael “N” de 22 años, Ursus Mohamed “N” de 34 años, Gerardo “N” de 30 años, Pedro “N” de 32 años, Irvin “N” de 30 años, Juan Eduardo "N” de 31 años y Sergio “N” de 31 años, quienes fueron presentados ante el ministerio público donde se determinará su situación jurídica.