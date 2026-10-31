Suspenden fiesta clandestina de Halloween en Ecatepec

Una fiesta clandestina fue suspendida en el municipio de Ecatepec, Estado de México, ya que además de realizarse sin ningún permiso, había decenas de menores de edad que consumían bebidas alcohólicas, algunos presentaban evidentes signos de intoxicación.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal acudieron al lugar, ya que fueron alertados por una alta concentración de personas, quienes acudieron a un salón de eventos por una convocatoria que se realizó por redes sociales.

Derivado del monitoreo de la infraestructura estatal, se detectó una concentración inusual de personas en el exterior de un salón de eventos sociales, por lo que se dio aviso a policías estatales y municipales en campo para su atención”, informó la SSEM.

Cuando los policías estatales llegaron al lugar contactaron con sus homólogos municipales, quienes recababan la primera información, fue así como supieron que se trataba de una fiesta de Halloween, en la colonia Villas de Ecatepec.

Foto: Especial

En el lugar había alrededor de 70 jóvenes, quienes respondieron a la invitación hecha en redes sociales, la mayoría de ellos consumían bebidas alcohólicas de forma irregular.

Para salvaguardar la integridad de los asistentes, acudió personal de Protección Civil; los paramédicos realizaron la valoración y atención médica correspondiente en el lugar, determinando la canalización de algunos de ellos a hospitales para su debida asistencia médica debido al estado en que se encontraban”.

Posteriormente, al lugar en donde se llevaba a cabo la fiesta acudieron varios padres de familia, a quienes los policías les hicieron entrega de sus hijos y se retiraron del lugar, sin que se registraran incidentes mayores.