Partido Verde destaca coordinación para combatir tala ilegal tras operativo en el Nevado de Toluca

El Partido Verde Ecologista de México destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las autoridades ambientales y las instituciones de seguridad para combatir la tala ilegal y otras actividades que ponen en riesgo los recursos naturales del país.

El pronunciamiento se dio luego del operativo realizado en el Nevado de Toluca, Estado de México, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Guardia Nacional y otras instituciones federales y estatales, que permitió el aseguramiento precautorio de 156.54 metros cúbicos de madera y la detección de diversas irregularidades relacionadas con su aprovechamiento y comercialización.

El instituto político consideró que el respaldo de la Guardia Nacional puede contribuir a realizar inspecciones más eficaces y garantizar la actuación de las autoridades ante posibles delitos ambientales.

El Verde recordó que las acciones de vigilancia se enmarcan en la reforma impulsada por sus legisladores y publicada en el Diario Oficial de la Federación a finales del año pasado, mediante la cual se modificó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para fortalecer la participación de la Guardia Nacional en tareas de inspección y vigilancia ambiental.

De acuerdo con el partido, esta disposición permite a las autoridades competentes solicitar el auxilio de la fuerza pública o la intervención de la Guardia Nacional cuando existen obstáculos u oposición durante las diligencias de inspección, con el objetivo de facilitar su realización y evitar que posibles actos de resistencia impidan el cumplimiento de la legislación ambiental.

El Partido Verde sostuvo que la protección de los bosques no depende únicamente de contar con normas que prohíban su aprovechamiento ilegal, sino también de que las autoridades dispongan de herramientas para verificar su cumplimiento, detectar irregularidades y actuar de manera oportuna.

Durante el operativo en el Nevado de Toluca también fueron identificados documentos forestales posiblemente falsificados y se realizaron clausuras temporales, hechos que, señaló el partido, evidencian la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre las actividades de extracción, transporte, almacenamiento y transformación de recursos forestales.

Finalmente, el instituto político reiteró la importancia de continuar fortaleciendo la coordinación institucional, las capacidades de inspección y la aplicación de la legislación ambiental, al considerar que la protección de los recursos naturales requiere tanto de instrumentos legales adecuados como de acciones efectivas de vigilancia y prevención.